LH-Stv. Landbauer: Ausschreibung der Stahlbauarbeiten an der Donaubrücke Stein-Mautern erfolgt

St. Pölten (OTS) -

„Schritt für Schritt geht es bei der neuen Donaubrücke Stein-Mautern voran. Der Zeitplan wird konsequent abgearbeitet. Mit der nun erfolgten Ausschreibung der Stahlbauarbeiten setzen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in diesem Mammutprojekt“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Ausschreibung der Stahlbauarbeiten an der ältesten Donaubrücke Niederösterreichs, der historischen Donaubrücke Stein-Mautern, wurde am 18. September an die Europäische Union übermittelt und ist seit 21. September auf dem Beschaffungsportal Niederösterreich einsehbar. Damit wird die zweite Ausschreibungsphase für die technisch äußerst komplexen Stahlbauarbeiten offiziell gestartet.

Parallel dazu schreitet auch die Umsetzung der geplanten Ersatzbrücke voran: Derzeit werden Angebote geprüft, bis zum Start der Bauarbeiten im Mai 2027 finden umfangreiche bautechnische sowie logistische Vorbereitungen statt. Nach kalkulierter 14-monatiger Bauzeit ist die Verkehrsfreigabe der Ersatzbrücke für 2028 in Planung.

„Für mich zählt, dass sich die Bevölkerung, die Landwirte und unsere Betriebe darauf verlassen können: Dieses Jahrhundertprojekt wird Schritt für Schritt umgesetzt. Die Ersatzbrücke kommt. Und die neue Donaubrücke wird um mehr als zwei Meter verbreitert und damit an die heutigen Anforderungen angepasst. Dafür haben wir uns eingesetzt. Denn wenn wir knapp 150 Millionen Euro investieren, dann muss sich für die Menschen auch etwas verbessern“, so Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Mag. Isabella Nittner, Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 0676/81213755, E-Mail: [email protected].