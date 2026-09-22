"Almdudler setzt in Tschechien, der Slowakei und Ungarn künftig auf Mattoni 1873"

Wien (OTS) -

Almdudler baut seine Präsenz in Zentral- und Osteuropa weiter aus: Ab 1. Jänner 2027 übernimmt die Getränkegruppe Mattoni 1873 die Produktion und den Vertrieb von Almdudler in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Mit der Partnerschaft bündeln zwei Familienunternehmen ihre Stärken: Almdudler bringt eine in den drei Ländern bereits bekannte und beliebte Marke ein, Mattoni 1873 seine lokale Marktkenntnis sowie sein Vertriebsnetz im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie. „ Almdudler ist eine ikonische österreichische Premium Limonadenmarke mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis und einer besonderen Familiengeschichte. Genau diese Kombination macht Almdudler für unser Portfolio so spannend. Wir freuen uns darauf, die Marke mit unserer Erfahrung und Marktpräsenz in Tschechien, der Slowakei und Ungarn weiterzuentwickeln “, sagt Alessandro Pasquale, Executive President von Mattoni 1873.

Original und Zero weiter auf Expansionskurs

Mattoni 1873 übernimmt die Abfüllung von Almdudler Original und Almdudler Zero nach den höchsten Qualitätsstandards sowie den nationalen Vertrieb in allen drei Ländern. „ Für uns ist dieser Schritt die logische Weiterentwicklung und Chance, Almdudler in drei wichtigen Märkten noch stärker zu verankern und das Potenzial international auszubauen. Mattoni 1873 kennt diese Märkte und die Menschen vor Ort – und genau darauf kommt es an. Gleichzeitig treffen hier zwei Familienunternehmen aufeinander, die langfristig denken. Das passt zu uns und zu der Art, wie wir Almdudler weiterentwickeln wollen “, sagt Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler.

Produktion und Vertrieb ab 2027

Almdudler Original und Almdudler Zero werden in den drei Märkten in den beliebten Trachtenpärchen Mehrweg-Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen angeboten. In der Slowakei und Ungarn sind diese Verpackungsformate in die jeweiligen Pfandsysteme eingebunden. Bis Ende 2026 erfolgt die Belieferung weiterhin über die bestehenden Vertriebspartner, ab 1. Jänner 2027 übernimmt Mattoni 1873.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben. „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com