WELTjournal / WELTjournal +: „Deutschland – Der Aufstieg der AfD“ und „Deutschland – das AfD-Experiment“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 23. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Deutschland – Der Aufstieg der AfD“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.35 Uhr „Deutschland – das AfD-Experiment“.

WELTjournal: „Deutschland – Der Aufstieg der AfD“

Deutschland steht vor einer politischen Zäsur: In Sachsen-Anhalt hat sich die vom deutschen Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufte AfD bei den Wahlen Anfang September mehr als verdoppelt und erzielte ein Rekordergebnis von 44 Prozent der Stimmen. Bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern wurde die „Alternative für Deutschland“ ebenfalls stärkste Kraft. Das „WELTjournal“ analysiert die Gründe für den enormen Zuspruch zur völkisch-nationalistischen Agenda der AfD. Auf Social Media wie Instagram und TikTok dominiert die AfD die politische Diskussion und zielt mit emotionalisierten Kurzvideos vor allem auf junge Wähler und Wählerinnen. Beleuchtet werden auch die Rolle Russlands und der USA unter Trump, die den Aufstieg der AfD von außen massiv befeuern. Ein hochaktueller Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland. Gestaltung: Evan Williams

WELTjournal +: „Deutschland – Das AfD-Experiment“

Im deutschen Bundestag ist die Rechtsaußenpartei AfD nach den Wahlen im Vorjahr mit 21 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Und das, obwohl einige AfD-Landesorganisationen vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft werden und die AfD bundesweit als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ geführt wird. „WELTjournal +“ zeigt ein Experiment, das die Investigativ-Journalistinnen des deutschen Polit-Magazins „Monitor“ gewagt haben: Sie befragen eine KI, die künstliche Intelligenz „ChatGPT“, was es für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit bedeuten würde, wenn die AfD an die Macht käme. Gestaltung: Julia Regis und Véronique Gantenberg