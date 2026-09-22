„Hat die politische Mitte abgedankt?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 23. September

Wien (OTS) -

Die einst etablierten Volksparteien erleben einen beispiellosen Vertrauensverlust. Die AfD feiert den nächsten Wahlsieg in Deutschland, auch die Linke triumphiert, die CDU fliegt erstmals aus einem Landtag. Hierzulande dominiert die FPÖ die Umfragen, bei ÖVP und SPÖ stürzen die Werte in den Keller. Gleichzeitig wackelt die oft beschworene „Brandmauer“ zum rechten Lager immer heftiger. Es scheint, die Politik schafft es nicht, Antworten auf die brennenden politischen Fragen zu finden – von Teuerung bis Sicherheit. Haben die traditionellen Parteien den Kontakt zur Bevölkerung verloren? Hat die politische Mitte abgedankt? Und was haben rechte Parteien, was andere nicht haben?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 23. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Andreas Mölzer (Publizist und ehem. EU-Abgeordneter, FPÖ), Barbara Blaha (Leiterin Momentum Institut), Alexander Haneke (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Korrespondent Wien) und Wolfgang Rosam (PR-Berater und Herausgeber).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.