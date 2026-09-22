Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die denkmalpflegerischen Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung des Schlosses in Mautern an der Donau wird der Hotel Schloss Mautern GmbH & Co KG eine Förderung in der Höhe von 600.000 Euro aus Mitteln der Abteilung Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt.

Drei Gemeinden werden bei der Planung und/oder Errichtung für Nebenanlagen an Landesstraßen mit einer unbaren Förderleistung durch den NÖ Straßendienst unterstützt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Tischtennis wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2026 bis 31. Dezember 2026 in Höhe von 130.000 Euro genehmigt.

Ebenso wurde zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Judo eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2026 bis 31. Dezember 2026 in Höhe von 116.500 bewilligt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Leichtathletik wurde auch eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2026 bis 31. Dezember 2026 in Höhe von 148.000 Euro genehmigt.

Darüber hinaus wurde zur anteiligen Unterstützung für Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in den Sparten „Ski Alpin“, „Snowboard“, „Ski Nordisch“ und „Grasski“ eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Mai 2026 bis 30. April 2027 in Höhe von 189.300 Euro genehmigt.