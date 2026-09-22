Grüne Wien, Berner/Arsenovic ad „Kultursteuer“-Debatte: „Kultur-Euro war Bauchfleck mit Anlauf“

Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen Debatte im Landtag erneuern die Grünen Wien ihre Forderung für eine faire Kulturfinanzierung aus der Toursimusabgabe: „Der von der SPÖ vorgeschlagene Kultur-Euro war ein Bauchfleck mit Anlauf. Eine solche "Kultursteuer" wäre auf Kosten der Kulturszene und der Wienerinnen und Wiener gegangen. Es ist gut, dass die SPÖ – spät aber doch – zur Vernunft gelangt ist und die Idee einer Kultur-Steuer auf Tickets wieder begraben hat“, so Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien.



„Wir sehen das angespannte Budget. Es gibt aber eine deutlich gerechtere Lösung, um die Fördertöpfe zu füllen. Etwa mit einer zweckgewidmeten Tourismusabgabe“, betont Tourismussprecher Hans Arsenovic. Eine Abgabe von einem Euro pro Tag und Tourist:in könnte mehr als 20 Millionen Euro für das Kulturbudget bringen – ohne die lokale Kulturstruktur weiter zu gefährden. „Wenn unsere Kulturbetriebe finanziell immer stärker unter Druck geraten, ist das nicht nur ein Problem für die Kultur. Es ist langfristig auch ein Problem für den Tourismus. Und damit natürlich ein Problem für die Wiener Wirtschaft“, so Arsenovic.



„Es ist völlig unverständlich, warum die Wiener Stadtregierung keinen Anteil der Einnahmen aus dem Tourismus für Kultur widmen will. Kulturangebote sind eines der wichtigsten Assets für Touristinnen nach Wien zu kommen – übrigens auch für Messetourist:innen“, ergänzt Ursula Berner weiter.



Die Grünen bringen im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag ein. „Andere Städte, etwa Venedig, zeigen: Eine solche Lösung ist möglich. Das wäre ein echter Kultur-Euro: solidarisch, gerecht und zweckgewidmet“, so Berner und Arsenovic abschließend.