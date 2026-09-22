Flashmob der Floristen: Blütenzauber mitten in Wien

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 23. September, wird der Stock-im-Eisen-Platz in der Wiener Innenstadt zur Bühne für florales Handwerk: Ab 11:00 Uhr findet dort der Flashmob der Floristen unter dem Motto „Handwerk kommt zur Blüte“ statt. Rund 20 Minuten lang können Passanten hautnah miterleben, wie aus Blumen, Farben und Formen kreative Sträuße entstehen. Anschließend werden die floralen Werke an Passanten verschenkt.

Kreativität, Handwerk und Gespür für Gestaltung

„Mit unserem Flashmob wollen wir zeigen, wie kreativ und vielseitig der Beruf des Floristen ist. Floristik ist ein Handwerk, in dem Farben, Formen und Kreativität im Einklang stehen – und bei dem jeden Tag etwas Neues entsteht. Wir arbeiten jeden Tag mit Blumen und Pflanzen. Da ist es selbstverständlich, darauf zu achten, woher die Produkte kommen, welche Materialien wir verwenden und möglichst wenig wegzuwerfen“, sagt Herbert Eipeldauer, Innungsmeister der Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen. Floristen arbeiten mit natürlichen Materialien und verbinden handwerkliches Können mit Gestaltung und Beratung. Sie fertigen Blumensträuße und Gestecke für unterschiedlichste Anlässe, gestalten Hochzeiten und Veranstaltungen und begleiten Menschen mit ihrer Arbeit bei persönlichen und gesellschaftlichen Ereignissen – von freudigen Anlässen bis zu stillen Momenten.

Die Floristik ist ein wichtiger Teil der Wiener Grünen Berufe. Neben den Floristen gehören auch Garten- und Grünflächengestalter sowie Friedhofs- und Ziergärtner zu den von der Landesinnung vertretenen Berufsgruppen. Gemeinsam stehen sie für ein breites Spektrum an Fachwissen rund um Pflanzen, Blumen, Gestaltung und Pflege.

Die Innung als Service- und Interessenvertretung

Die Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen unterstützt ihre rund 1000 Mitgliedsbetriebe mit Information, Beratung und branchenspezifischem Know-how. Dazu zählen unter anderem Informationen zu rechtlichen und arbeitsrechtlichen Fragen, Gründung und Unternehmensführung, Digitalisierung sowie Aus- und Weiterbildung. Auch aktuelle Branchenentwicklungen und fachliche Themen werden über die Innung aufbereitet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Nachwuchsarbeit. Die Ausbildung zum Floristen dauert drei Jahre. Danach bestehen unter anderem Möglichkeiten zur Meisterprüfung, zur Berufsreifeprüfung und zur beruflichen Weiterqualifizierung.

„Wir wollen unseren Betrieben nicht nur eine starke Interessenvertretung bieten, sondern sie auch im unternehmerischen Alltag mit konkreten Informationen und Service unterstützen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den Beruf und seine Ausbildungsmöglichkeiten sichtbar zu machen und junge Menschen für dieses kreative Handwerk zu begeistern“, erklärt Eipeldauer.

Flashmob der Floristen in Wien

Mittwoch, 23. September 2026

Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Stock-im-Eisen-Platz, 1010 Wien

Die Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen lädt Medienvertreter und Interessierte ein, den Flashmob vor Ort mitzuerleben. Die rund 20-minütige Aktion bietet die Möglichkeit, die Entstehung der Blumensträuße live zu beobachten und das florale Handwerk unmittelbar zu erleben. Anschließend werden die entstandenen Blumensträuße an Passanten verschenkt.