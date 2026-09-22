  • 22.09.2026, 10:15:45
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NEU: Zen Biotics® von Dr. Jacob's, für mehr Balance in Darm und Psyche *

das innovative Psychobiokum mit 9 Bakterienstämmen (6 Milliarden KBE) + GABA (FOTO)

Zen Biotics® von Dr. Jacob's, für mehr Balance in Darm und Psyche * // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/154474 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Taunusstein (OTS) - 

Über die Darm-Hirn-Achse stehen unser "Bauchhirn" und unser "Kopfhirn" in engem Austausch. Zen Biotics® von Dr. Jacob's Medical kombiniert 9 ausgewählte Bakterienstämme mit GABA, L-Glutamin sowie den B-Vitaminen Pantothensäure (B5) und Niacin (B3) - in einer durchdachten Rezeptur für ganzheitliches Wohlbefinden.

Dreifach mikroverkapselt - stabil bis in den Darm

Die 7 empfindlichen Bakterienstämme der Laktobazillen und Bifidobakterien sind zum Schutz 3-fach mikroverkapselt. Die enthaltenen Sporenbildner B. subtilis und B. coagulans zeichnen sich durch besondere Stabilität aus. Zusätzlich schützt die magensäureresistente Kapselhülle den Inhalt während der Magenpassage, sodass die Bakterien unbeschadet in den Darm gelangen, wo sie aktiv werden können. Alle enthaltenen Bakterienstämme sind auch für Menschen mit empfindlicher Verdauung und bei Histaminintoleranz (HIT) geeignet.

Hilfe für Darmschleimhaut, Nerven, Psyche und geistige Leitung

*Mit Pantothensäure unterstützt Zen Biotics® die normale geistige Leistung sowie die normale Synthese einiger Neurotransmitter. Niacin unterstützt die normale Funktion von Nerven und Psyche und die Erhaltung normaler Schleimhäute, insbesondere im Darm.

GABA (Gamma-Aminobuttersäure) ist ein zentraler natürlicher Botenstoff im Nervensystem und im Darm. Er ist nicht nur direkt im Produkt enthalten, sondern wird auch von fünf der in Zen Biotics® enthaltenen Bakterienstämme produziert.

Inhaltsstoffe im Überblick

1 Kapsel Zen Biotics® enthält bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum insgesamt 6 Milliarden KBE (koloniebildende Einheiten), davon 1 Milliarde B. coagulans und 1 Milliarde B. subtilis, 230 mg GABA, 80 mg L-Glutamin sowie 8 mg Niacin und 3 mg Pantothensäure.

Inhalt: Zen Biotics®, 36,6 g (60 Kapseln)

Apotheken-Bestellnummer: Deutschland PZN 20571928; Österreich PHZNR 6104841; Schweiz Pharmacode 1170146

Über die Dr. Jacob's Medical GmbH

Dr. Jacob's Medical steht für hochwertige und innovative Gesundheitsprodukte. Das Familienunternehmen wurde im Jahre 1997 von den Drs. Jacob gegründet. Sicher, wirkungsvoll - nach diesen Kriterien entwickelt die Apotheken-Marke seit fast 30 Jahren Nahrungsergänzungs- und Lebensstil-Konzepte, die traditionelles Wissen mit moderner Forschung vereinen.

Hochwertige, möglichst natürliche und pflanzliche Inhaltsstoffe, strenge Qualitätskontrollen und die Fachkompetenz der Firmengründer sowie eines ernährungswissenschaftlichen Teams machen den besonderen Charakter von Dr. Jacob's Gesundheitsmitteln aus.

Alle Dr. Jacob's Produkte werden in Europa und überwiegend in Deutschland hergestellt.

www.DrJacobs.de, www.DrJacobs-Shop.de

Rückfragen & Kontakt

Dr. Jacob's Medical GmbH
Platter Straße 92
65232 Taunusstein
Tel.: 06128 9717-0
E-Mail: [email protected]

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