  • 22.09.2026, 10:05:05
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9 Gründe für eine Reise nach Bern

Faszinierende Ausstellungen, neue thematische Stadtführungen und eine lichtvolle Vorweihnachtszeit: Diesen Herbst liefert Bern neun neue Gründe für einen Citytrip in die Schweiz.

Bern Aussicht über die Stadt
Wien/Bern (OTS) - 

Neue Ausstellungen

Die Museen in Bern trumpfen im Herbst mit spannenden neuen Ausstellungen auf. Das Kunstmuseum Bern und das Museum Franz Gertsch in Burgdorf widmen dem Schweizer Fotorealismus-Pionier Franz Gertsch die umfassende Retrospektive “Franz Gertsch. Blow-Up”. Ab dem 17. Oktober zeigt das Zentrum Paul Klee Werke des brasilianischen Künstlers Roberto Burle Marx und ab dem 6. November dreht sich im ALPS Alpines Museum der Schweiz alles um Volksmusik: Klangräume und ein überdimensionales Instrument laden in der Ausstellung "Alpensounds" zum Eintauchen und Mitmachen ein. Das interaktive Museum für Kommunikation widmet den allgegenwärtigen Mikrochips ab dem 13. November eine spannende Ausstellung.

Neue Stadtführungen

Bern Welcome lanciert 2026 mehrere neue thematische Stadtführungen. "Bern rockt" nimmt mit auf eine Reise durch die außergewöhnliche Musikgeschichte Berns. Sie erzählt von prägenden Persönlichkeiten, bekannten Bands und wichtigen Schauplätzen in der Stadt. Begleitet wird die Stadtführung von Szene-Kenner Sam Mumenthaler und Musiker Skinny Jim Tennessee.

Die "Breitsch Biertour" führt ins Trendquartier Breitenrain, "Breitsch" genannt. In vier ausgewählten Lokalen tauchen die Teilnehmenden in die Vielfalt der modernen Berner Bierkultur ein und degustieren an jeder Station drei Biere – auf Wunsch alkoholfrei.

Ab Oktober führt die "Lädeli-Tour" zu ausgewählten Geschäften, Boutiquen und Ateliers der Berner Altstadt. Dort warten besondere Produkte und spannende Geschichten hinter den Kulissen auf die Teilnehmenden.

Lichtvolle Vorweihnachtszeit

Dank der zweiten Durchführung der "Berner Novemberfenster" zieht das Adventsgefühl bereits am 1. November in die Schweizer Bundesstadt. Täglich öffnet ein neues liebevoll geschmücktes Fenster. Ab dem 19. November öffnen zusätzlich die vielfältigen Berner Weihnachtsmärkte ihre Tore.

Weitere Informationen: www.bern.com

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