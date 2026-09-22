Quotenerfolg „Kommissar Rex“ geht in die nächste Runde

Wien (OTS) -

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel entstehen zwischen Prater, Staatsoper und Donau derzeit und noch bis zum Frühjahr 2027 sechs neue Fälle der ORF/SAT.1-Krimireihe „Kommissar Rex“. Die Spürnase auf vier Pfoten ermittelt auch diesmal wieder gemeinsam mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner). Regie führen Mike Marzuk und Ismail Sahin. Rex wird wiederum von der Filmtierranch trainiert und betreut. Zu sehen ist die zweite Staffel voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON.

Ausblick auf die zweite Staffel

In der Wiener Mordkommission gehört Rex neben Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) zum festen Team von Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin). In der zweiten Staffel kümmert sich außerdem die neue Pressekollegin Paula Grobecker (Hilde Dalik) um die perfekte Außenwirkung. Privat gründet Max mit Tochter Anna (Sophie Borchhardt) und Rex eine neue WG in einem idyllischen Haus direkt an der Donau. Hier kann er endlich die Trennung von Ex-Frau Sarah hinter sich lassen – und vielleicht wieder sein Herz öffnen: Zumindest scheint es ihm die neue Kollegin Paula angetan zu haben.

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF und Seven.One im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Niederösterreich sowie in Zusammenarbeit mit FILM in AUSTRIA (ABA).