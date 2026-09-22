  • 22.09.2026, 10:01:10
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FW-Krenn: Österreichs Betriebe brauchen endlich eine Standortoffensive!

Gastro, Handel, Bau und Industrie unter Druck – FW fordert Entlastung statt weiterer Belastungen!

Wien (OTS) - 

Die Warnsignale aus der heimischen Wirtschaft reißen nicht ab. Laut aktueller KSV-Hochrechnung wurden allein in Oberösterreich in den ersten drei Quartalen 2026 599 Unternehmensinsolvenzen verzeichnet. Besonders alarmierend: 45 Prozent der Verfahren werden mangels Kostendeckung gar nicht erst eröffnet. Gerade Gastronomie, Handel und Bau kämpfen mit hohen Kosten und immer weniger unternehmerischem Spielraum.

Doch das Problem reicht längst weit über einzelne Branchen hinaus. Österreichweit wurden allein im zweiten Quartal 2026 1.668 Unternehmensinsolvenzen registriert. Besonders betroffen waren Dienstleistungen, Handel und Bau. Gleichzeitig steht auch die heimische Industrie unter massivem Kosten- und Wettbewerbsdruck.

Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ist klar: Österreich braucht endlich einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Die ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung verwaltet den Stillstand, statt den Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen.

Die FW fordert daher eine echte Standortoffensive:

  • Lohnnebenkosten deutlich senken
  • Energiepreise international wettbewerbsfähig machen
  • Bürokratie, Gold-Plating und überlange Genehmigungsverfahren zurückdrängen
  • Steuern senken und Investitionen erleichtern

Auch die aktuelle Konjunkturprognose zeigt, wie dringend gehandelt werden muss: Die OeNB erwartet für 2026 lediglich 0,5 Prozent reales Wirtschaftswachstum.

Matthias Krenn, Bundesobmann der FW abschließend: „Wenn Wirte zusperren, Händler kämpfen, der Bau schwächelt und Industriearbeitsplätze unter Druck geraten, kann die Bundesregierung nicht weiter den Stillstand verwalten. Österreich braucht niedrigere Kosten, weniger Bürokratie und wieder mehr Freiheit für seine Unternehmer. Wer Wachstum will, muss die Wirtschaft endlich entfesseln!“

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