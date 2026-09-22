Von A wie Axolotl bis Q wie Quantenteilchen

Wien (OTS) -

Faszinierende Schauexperimente und interaktive Stationen rund um aktuelle Forschung: Im TMW bekommen Besucher:innen bei der ORF-Langen Nacht der Museen am 3. Oktober 2026 (18:00 bis 24:00) ganz besondere Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Ob nachwachsendes Gewebe des Axolotls, Energiegewinnung durch Blattgrün oder Teilchenkollisionen unter Beobachtung – als Rahmenprogramm zur neuesten Dauerausstellung „Wissenschaft im Wandel“ lässt sich Forschung aus nächster Nähe erleben. Ein vielseitiges Programm für Jung und Alt, das in Kooperation mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) entstanden ist, und zeigt, welche – manchmal verschlungenen – Wege unser Wissen nimmt.

Gamingbegeisterte erwartet im softwareLAB des TMW etwas ganz Besonderes: Dort bekommen Besucher:innen zum ersten Mal Einblicke in die Arbeit des jüngsten Sammlungsbereichs des Museums, wo digitale Objekte für die Nachwelt gesichert werden. Zusätzlich laden Retro-Computer, lokale Indie-Games und Interaktiva zum Spielen ein.

„Wissenschaft hautnah erleben – gemeinsam mit der ÖAW zeigt das TMW, wie Wissensgewinn funktioniert und woran gerade gearbeitet wird. Faszinierende Forschungs- und Mitmachstationen ergänzen ‚Wissenschaft im Wandel‘, die neueste Dauerausstellung, und laden ebenso wie das softwareLAB des Museums zum Entdecken und Überrascht-Werden ein.“ Peter Aufreiter, Generaldirektor TMW

„Die ÖAW ist heuer erstmals bei der ORF-Langen Nacht der Museen im TMW dabei – und bringt ein breites Spektrum aktueller Forschung mit. Besucher:innen können Quantenteilchen beobachten, die Regenerationskraft des Axolotls entdecken oder erfahren, wie Elefanten miteinander kommunizieren. Ich freue mich auf viele neugierige Menschen, die an diesem Abend in das Abenteuer Forschung eintauchen wollen.“

Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

PROGRAMM:

QUANTENTEILCHEN LIVE

Interferenz, Photonen und schwebende Quantenteilchen live erleben. Gemeinsam mit den Forscher:innen des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation Wien der ÖAW entdecken Besucher:innen in faszinierenden Schauexperimenten, wie überraschend die Natur auf kleinster Ebene funktioniert.

18:00–24:00 Uhr

BAUSTEINE DES UNIVERSUMS

Das Marietta-Blau-Institut für Teilchenphysik der ÖAW beschäftigt sich mit der Erforschung der kleinsten Bausteine der Materie und gibt Einblicke in die Arbeitsweise der modernen Teilchenphysik.

18:00–24:00 Uhr

SPRACHE DER TIERE

Wie funktioniert Schall, wie macht man ein Geräusch sichtbar und wie unterhalten sich eigentlich Elefanten miteinander? Die Antworten auf diese und mehr Fragen gibt es bei der Mitmachstation des Instituts für Schallforschung der ÖAW.

18:00–24:00 Uhr

AXOLOTL – KLEINER SALAMANDER, GROSSE SUPERKRAFT!

An der Station des Instituts für Molekulare Biotechnologie der ÖAW erhalten Besucher:innen spannende Einblicke in die Welt der Neurobiologie und Regenerationsforschung. Interaktive Exponate und Mitmachstationen laden dazu ein, aktuelle Forschung zu erleben und die erstaunlichen Fähigkeiten des Gehirns und des Axolotls zu entdecken.

18:00–24:00 Uhr

FARBEN DER PFLANZEN

Das Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW zeigt, dass Pflanzen eine große Farbpalette produzieren und nutzen, um mit Blattgrün Energie zu gewinnen, sich mit bunten Pigmenten vor Stress zu schützen oder optische Signale auszusenden.

18:00–24:00 Uhr

SOFTWARELAB

Besucher:innen werden am Retrocomputer kreativ und entdecken lokale Indie-Games! Das softwareLAB zeigt, wie digitale Objekte für die Nachwelt gesichert werden und Interaktiva laden zum Spielen und Entdecken ein.

18:00–24:00 Uhr

BODIES IN MAKING: KÖRPER UND KI

Besucher:innen entwickeln einen eigenen Wrestling-Charakter und erstellen eine Sammelkarte mit dem Lasercutter. Das Vermittlungsprojekt „Bodies in Making“ zeigt, wie Technologien – vom Spiegel über Prothesen bis hin zu generativer KI und LLMs – unsere Vorstellungen von Körper, Schönheit und Identität prägen.

18:00–24:00 Uhr

IMPULSFÜHRUNG „WISSENSCHAFT IM WANDEL“

Wie entstehen neue Erkenntnisse? Warum verändern sich wissenschaftliche Erklärungen? Und welche Rolle spielen Forschung, Experimente und kritisches Hinterfragen? In dieser Führung entdecken wir, wie Wissenschaft unser Verständnis der Welt prägt und warum neue Fragen oft genauso wichtig sind wie Antworten.

18:30 / 20:30 / 22:30 Uhr | Dauer ca. 15 Minuten

IMPULSFÜHRUNG „ANATOMIE-TISCH“

Mit dem Anatomie-Tisch wird der menschliche Körper Schicht für Schicht digital sichtbar. Die innovative Technologie verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit interaktiver Wissensvermittlung und eröffnet neue Zugänge zur Anatomie und Physiologie des Menschen.

19:30 / 21:30 / 23:30 Uhr | Dauer ca. 15 Minuten

HOCHSPANNUNGSVORFÜHRUNG

Diese beeindruckende Show entführt die Besucher:innen in die Welt der Ladungen und Ströme! Strom mit extrem hoher Spannung erlaubt erstaunliche Versuche: Lampen leuchten ohne Stromkabel und meterlange Blitze zucken frei durch den Sicherheitskäfig.

19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 Uhr

Tickets sind 2 Stunden vor Beginn kostenlos an der Museumskassa erhältlich.

MAKER*SPACE TECHLAB

Im techLAB werden Besucher:innen von den Explainer:innen dabei unterstützt, mit 3D-Druckern, Lasercuttern oder Schneideplottern selbst kreativ zu werden.

18:00–22:00 Uhr

MINIXPLORE

In der Erlebnis-Ausstellung für Familien mit Kindern von 3–8 Jahren warten zahlreiche Stationen auf neugierige Forscher:innen!

18:00–22:00 Uhr

MINTI

Der Erlebnisbereich für Familien mit Kindern von 1,5–5 Jahren gibt kleinen Entdecker:innen viel Raum für Bewegung und spielerische Erfahrungen und fördert die Entdeckungsfreude der jüngsten Besucher:innen.

18:00–22:00 Uhr

Beide Kinderbereiche sind durchgehend geöffnet. Keine Slot-Reservierungen notwendig.

VR-FLUG MIT BIRDLY®

Mit Birdly® machen die Besucher:innen Virtual-Reality-Erfahrungen, bei denen sie fliegen wie ein Vogel. Der virtuelle Ausflug in ungeahnte Höhen wird durch das Bewegen der Arme gesteuert – Flugwind inklusive.

18:30–23:30 Uhr | Tickets für das VR-Erlebnis sind an der Kassa erhältlich (3,90 Ꞓ).

Sonderaktion im TMW

Besucher:innen, die ihr Ticket zur ORF-Langen Nacht der Museen im TMW kaufen, haben die Möglichkeit, eine Jahreskarte (36 Ꞓ statt 42 Ꞓ) bzw. Jahreskarte+ (55 Ꞓ statt 65 Ꞓ) zum ermäßigten Preis zu erwerben (Nur gültig am 3. Oktober 2026).

