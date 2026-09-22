Urlaubs-Express setzt auf Villach und München

Köln (OTS) -

Deutschlands Marktführer Train4you hat sein Autoreisezug-Programm 2027 vorgestellt und zur Buchung geöffnet. Im elften Betriebsjahr wird das Angebot des Urlaubs-Express auf den Verbindungen nach Villach und München deutlich ausgebaut. Die Hauptstadt Kärntens wird mit Fahrten ab Hamburg und Düsseldorf zum neuen UEX-Drehkreuz. Neben der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern im Nahbereich bietet Villach im Dreiländereck gute Möglichkeiten zur entspannten Weiterreise nach Italien, Slowenien, Kroatien, Ungarn oder Bosnien-Herzegowina.

Auch während der Sperrung der Tauern-Eisenbahnstrecke wird der UEX mit einer Umleitung über Passau statt wie üblich über Salzburg durchgeführt. Ab Anfang Juli wird das UEX-Angebot nach Villach dann deutlich ausgebaut - mit zusätzlichen Zügen in der Hochsaison.

Gestärkt wird auch der Autoreisezug-Standort München mit dem 2025 in Betrieb genommenen modernen Terminal im Süden der Stadt. Die bayrische Landeshauptstadt steht vermehrt im Fokus, da Innsbruck wegen des Bahnhofsneubaus nicht angefahren werden kann. München Süd ist damit nun die einzige Anbindung für Reisende mit Start oder Ziel in Bayern, Tirol und weiter über den Brenner. Neben Villach und München ist auch der Klassiker Hamburg - Lörrach wieder im UEX-Kalender. "Wir können trotz vieler Herausforderungen durch Baustellen erneut ein attraktives Programm mit vielen Kombinationsmöglichkeiten anbieten, das auch dem Wunsch vieler Gäste nach kürzeren Rhythmen gerecht wird", sagt Train4you-Geschäftsführer Niko Maedge.

Mit Ticketpreisen ab 79 Euro für den Einzelplatz im Liegewagen inklusive Platzreservierung und ab 179 Euro für die Fahrzeugbeförderung steht der UEX einmal mehr für Preisstabilität. Neben einer entspannten Fahrt über Nacht am Stau vorbei wird die Ersparnis beim Kraftstoff angesichts der aktuellen Entwicklung immer mehr zum Argument für den Autoreisezug. Buchungen für den Urlaubs-Express sind online auf www.urlaubs-express.de, telefonisch unter + 49 (0) 221 800 20 820 sowie bei ausgewählten Partnern und Reisebüros möglich.

Über den Urlaubs-Express:

Urlaubs-Express ist eine Marke der Train4you Vertriebs GmbH aus Köln. Das Unternehmen bietet seit 2017 Autoreisezüge und Nachtzüge im nationalen und internationalen Fernverkehr an und ist Deutschlands größter Autoreisezuganbieter. Im Winter verkehren die Urlaubs-Express-Skizüge 2026/27 von vielen deutschen Bahnhöfen und aus den Niederlanden direkt nach St. Anton und Zell am See. Zwischen Hamburg und München verkehrt der UEX zusätzlich als Autoreisezug.