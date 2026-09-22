  • 22.09.2026, 09:35:02
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Grüne Wien/Wirnsberger, Sequenz zu Renaturierung: Wiener Stadtregierung ignoriert Lobau

Grüner Antrag fordert Aufnahme der Unteren Lobau als Potenzialgebiet in den Nationalen Wiederherstellungsplan

Wien (OTS) - 

Die Lobau muss in die Renaturierungspläne der EU miteinbezogen werden. Die sog. EU-Wiederherstellungsverordnung verpflichtet die EU-Staaten, Maßnahmen zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme zu setzen. Dabei soll besonders auf die Wiederherstellung der natürlichen Vernetzung von Flüssen und Auen geachtet werden. Ausgerechnet die Untere Lobau ist in der derzeit einsehbaren Karte für die Wiederherstellung von Auen jedoch nicht als Potenzialgebiet ausgewiesen.

„Die extreme Trockenheit und Hitze in diesem Sommer hat offenbart, in welchem dramatischen Zustand die Untere Lobau bereits ist. Das Problem ist der zuständigen Landesregierung seit Jahren bekannt, es ist daher absolut unverständlich und inakzeptabel, dass Wien bei der Erstellung des Entwurfs für den nationalen Wiederherstellungsplan dieses wichtige Ökosystem nicht bereits eingemeldet hat. Dieses Versäumnis muss umgehend behoben werden“, so Umweltsprecherin Tina Wirnsberger.

Umweltorganisationen wie der WWF haben auf diese Lücke bereits aufmerksam gemacht und eine Nachmeldung der Unteren Lobau gefordert. Die fehlende Berücksichtigung ist nicht nachvollziehbar. Die im Entwurf des Nationalen Wiederherstellungsplans beschriebene Problemlage von Auen trifft in wesentlichen Punkten auch auf die Untere Lobau zu. Gerade für ein Auengebiet ist die zentrale Bedeutung eines funktionierenden Wasserhaushalts offensichtlich. Die Untere Lobau ist darüber hinaus ein ökologisch besonders wertvoller Teil des Nationalparks Donau-Auen. Umso weniger ist nachvollziehbar, weshalb sie bislang nicht als Potenzialgebiet geführt wird“, Gemeinderätin Heidi Sequenz.

Im Zuge der laufenden Ausarbeitung des finalen Nationalen Wiederherstellungsplans sollte Wien daher die Möglichkeit nutzen, diese Lücke zu schließen und die Untere Lobau als Potenzialgebiet für die Wiederherstellung von Auen einzubringen. Die Grünen Wien bringen deshalb im heutigen Landtag einen Antrag sein, mit dem die Wiener Landesregierung aufgefordert wird, die Untere Lobau umgehend und fristgerecht als Potenzialgebiet für die Verbesserung und Wiederherstellung von Auen und Überflutungsflächen beim zuständigen Bundesministerium einzubringen.

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