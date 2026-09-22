Erneuerung der B 53 Wiener Neustädter Straße im Gemeindegebiet Lichtenwörth ist abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Wiener Neustädter Straße im Zuge der Landesstraße B 53 im Gemeindegebiet von Lichtenwörth wurde auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern erneuert. Die Landesstraße B 53 südlich von Lichtenwörth zwischen Pöttsching und Neudörfl hat aufgrund zahlreicher Fahrbahnschäden wie starken Verdrückungen, Netzrissen sowie Spurrinnen zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprochen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die Fahrbahn der B 53 von Kilometer 5,7 bis Kilometer 7,3 zu erneuern.

Die Landesstraße B 53 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Für die Fahrbahnerneuerung wurden 3,5 Zentimeter der Fahrbahn auf einer Gesamtfläche von rund 12.000 Quadratmetern abgefräst. Abschließend wurde die Fahrbahn mit dem Aufbringen einer neuen 3,5 Zentimeter starken Deckschichte über die gesamte Fläche wiederhergestellt.

Die Arbeiten erfolgte in einer Zeit von rund einer Woche unter halbseitiger Sperre des Baubereiches. Anschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Anpassung der Bankette an den Neubestand erfolgte durch die Straßenmeisterei Wiener Neustadt. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Wiener Neustadt in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch, wobei die Asphaltierungsarbeiten von der Firma Porr ausgeführt wurden. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung von rund 228.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]