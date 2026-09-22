Ein Wochenende voller Genuss: Auf zum Weinwandern in Wien!

Wien (OTS) -

„Der Wiener Weinwandertag bietet auch 2026 wieder die perfekte Gelegenheit, die Wiener Weinlandschaft bei einem genussvollen Spaziergang zu entdecken und die Vielfalt der Natur in unserer Stadt zu erleben“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Auch heuer laden vier abwechslungsreiche Routen dazu ein, die Wiener Weingärten zu erkunden und dabei regionale Weine und kulinarische Spezialitäten zu genießen.

Wandern, genießen und Wiener Wein entdecken

Die vier Routen führen durch die Bezirke 16, 19, 21 und 23. Neben den Hauptrouten gibt es auch kleinere Teilstrecken, die sich individuell kombinieren lassen. Alle Wege sind familienfreundlich angelegt; für Gäste mit Kinderwagen stehen eigens gekennzeichnete Abschnitte zur Verfügung. Unterwegs laden zahlreiche Winzer*innen dazu ein, von 10 bis 18 Uhr Köstlichkeiten aus Weinkeller und Küche zu genießen.

„Wer durch die Wiener Weingärten wandert, erlebt die ganze Vielfalt des Wiener Weinbaus. Hinter jedem Glas Wiener Wein stehen Familienbetriebe, handwerkliches Können und eine Kulturlandschaft, die unsere Stadt prägt. Damit dieses besondere Natur- und Kulturerlebnis erhalten bleibt, bitten wir alle Besucherinnen und Besucher, die Weingärten respektvoll zu behandeln und auf den ausgewiesenen Wegen zu bleiben“, so Präsident der Landwirtschaftskammer Wien Norbert Walter.“

Buschenschank und Wiener Gusto am Cobenzl

Am Weingut Cobenzl können Besucher*innen die regionalen Spezialitäten von „Wiener Gusto“ genießen und dazu die Weine vom Weingut Cobenzl verkosten.

Als besonderes Highlight lädt die gemütliche Buschenschank Weingut Cobenzl (Höhenstraße Ecke oberer Reisenbergweg) mitten in den Weinbergen zum Verweilen ein – mit Wildspezialitäten aus den Wiener Wäldern, einem guten Glas Wein und einem traumhaften Blick über Wien.

Die vier Routen im Überblick

Mauer (23. Bezirk): 4,6 km

Neustift – Nussdorf (19. Bezirk): 10,8 km

Strebersdorf – Stammersdorf (21. Bezirk): 9,6 km

Ottakring (16. Bezirk): 2,4 km

Termin & Infos:

Samstag, 26. und Sonntag, 27. September 2026 von 10 bis 18 Uhr

Alle Details unter: wien.gv.at/weinwandertag

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.