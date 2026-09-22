NEFI-Konferenz 2026: Future Industry – Innovating for Competitiveness

Wien (OTS) -

Am 22. und 23. Oktober 2026 veranstaltet das Innovationsnetzwerk NEFI – New Energy for Industry die vierte internationale Fachkonferenz im MuseumsQuartier in Wien. Unter dem Motto „Future Industry – Innovating for Competitiveness“ diskutieren High-Level-Vertreter:innen aus Industrie, Forschung, Politik und Verwaltung mit NEFI-Expert:innen, wie technologische Innovation, wirtschaftliche Resilienz und Klimaschutz gemeinsam den Weg zu einer wettbewerbsfähigen, klimaneutralen Industrie ebnen. Im Vorfeld der Konferenz wurden rund 80 wissenschaftliche Beiträge eingereicht, die in acht thematischen Sessions präsentiert und diskutiert werden.

Wettbewerbsfähigkeit im Wandel: Transformation als Chance

Innovation, technologische Transformation und Nachhaltigkeit prägen die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Für das Erreichen der Klimaneutralität und die Reduktion von Treibhausgasemissionen ist die Industrie mit einem Viertel der EU-Emissionen ein wesentlicher Hebel. Gleichzeitig bieten neue Technologien die Chance, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Energiekosten zu senken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dazu zählen unter anderem Energieeffizienzmaßnahmen, Elektrifizierung, der Einsatz erneuerbarer Energieträger, Wasserstoff sowie die intelligente Vernetzung von Energie- und Produktionssystemen. Wie innovative Technologien unter realen Bedingungen in der Industrie umgesetzt werden können, zeigen erfolgreiche Lösungen insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz, Elektrifizierung, Flexibilität und erneuerbare Gase. Die Industrie kann ihre Transformation aktiv gestalten und sich mit innovativen Technologien fit für die Zukunft machen. Daher lädt die vierte NEFI-Konferenz als Vernetzungs- und Dialogplattform erneut zum Austausch ein, um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie innovative Praxisbeispiele zu diskutieren.

Politische Eröffnung und internationale Keynotes zur industriellen Transformation

Eröffnet wird die vierte NEFI Konferenz von Bundesminister Peter Hanke, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, dem oberösterreichischen Landesrat Markus Achleitner, der steirischen Landesrätin Simone Schmiedtbauer und dem steirischen Landesrat Willibald Ehrenhöfer. Mit ihren Perspektiven aus Bundes- und Landespolitik geben sie den Auftakt für zwei Tage im Zeichen der industriellen Transformation und der Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige, klimaneutrale Industrie.

Im Anschluss bringt NEFI internationale Expert:innen zusammen, die an der Transformation der industriellen Produktion forschen und diese aktiv mitgestalten. Renommierte internationale Keynote-Speaker geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Forschungsergebnisse und internationale Erfahrungen und liefern Impulse für die weitere Entwicklung einer klimaneutralen Industrie.

Stefan Lechtenböhmer : Leiter der Abteilung Sustainable Technology Design Group, Kassel Institute for Sustainability, Universität Kassel

: Leiter der Abteilung Sustainable Technology Design Group, Kassel Institute for Sustainability, Universität Kassel Mercedes Maroto-Valer : Champion und Direktor des UK Industrial Decarbonisation Research and Innovation Centre (IDRIC); Director of the Research Centre for Carbon Solutions (RCCS); Deputy Principal for Global Sustainability; Buchan Chair in Sustainable Energy Engineering, Heriot-Watt University

: Champion und Direktor des UK Industrial Decarbonisation Research and Innovation Centre (IDRIC); Director of the Research Centre for Carbon Solutions (RCCS); Deputy Principal for Global Sustainability; Buchan Chair in Sustainable Energy Engineering, Heriot-Watt University Alexander Sauer: Leiter des Instituts für Energy Efficiency in Production (EEP), Universität Stuttgart; Leiter des Fraunhofer Instituts für Manufacturing Engineering and Automation (IPA)

Leiter des Instituts für Energy Efficiency in Production (EEP), Universität Stuttgart; Leiter des Fraunhofer Instituts für Manufacturing Engineering and Automation (IPA) Christian Wallner: Managing Director of PVI, Leiter der Abteilung für Business Development, Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (KELAG)

Thematische Schwerpunkte 2026

Die NEFI-Konferenz ist mehr als nur eine wissenschaftliche Veranstaltung - sie ist das zentrale Treffen der NEFI-Community. Die Fachveranstaltung richtet sich an nationale und internationale Entscheidungsträger:innen und Expert:innen aus Politik, Industrie und Forschung und bietet eine unverzichtbare Plattform für den Austausch über die Transformation des industriellen Energiesystems. 2026 werden rund 80 wissenschaftliche Beiträge zu folgenden Themen präsentiert und diskutiert:

Elektrifizierung und Energieeffizienz

Flexibilisierung industrieller Energiesysteme

CO 2 -neutrale Gase und Wasserstoff

-neutrale Gase und Wasserstoff Carbon Capture, Utilisation & Storage (CCU/S)

Kreislaufwirtschaft

Industrielle Symbiose

Geschäftsmodelle und regulatorische Rahmenbedingungen

Innovation als Wettbewerbsfaktor im globalen Kontext

Termin

Wann: 22./23.Oktober 2026| Einlass ab 09:30 Uhr | Beginn: 10:00 Uhr

Wo: MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, A-1070 Wien

Website: https://www.nefi.at/de/nefi-konferenz

Über NEFI

NEFI - New Energy for Industry wurde als Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie gegründet und wird im Rahmen der Programme „Vorzeigeregion Energie“ und der FTI-Initiative „Transformation der Industrie“ gefördert. NEFI entwickelt Schlüsseltechnologien „Made in Austria“ und formierte sich um ein Konsortium aus AIT Austrian Institute of Technology, Montanuniversität Leoben, OÖ Energiesparverband und der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria. Das Netzwerk bündelt die vielfältige Erfahrung im Bereich der Energieforschung und Umsetzung von Projekten. Maßgebliche Unterstützung kommt von den beiden industriestarken Bundesländern Oberösterreich und Steiermark. Das ständig wachsende Konsortium mit aktuell über 165 Partnern aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen entwickelt in 55 Projekten technologische und systemische Lösungen, die die Energiewende in der Industrie ermöglichen sollen. Der Klima- und Energiefonds unterstützt die NEFI-Projekte insgesamt mit 110 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BM IMI). www.nefi.at

NEFI-Konferenz 2026: Future Industry – Innovating for Competitiveness

Datum: 22.10.2026 - 23.10.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: MuseumsQuartier

Museumsplatz 1 1

1070 Wien

Österreich

URL: https://www.nefi.at/de/nefi-konferenz