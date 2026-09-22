NISG 2026 ab 1. Oktober: Neuer Quick Guide macht Cybersicherheit zur Führungsaufgabe

Wien (OTS) -

Ab 1. Oktober 2026 gelten die zentralen Bestimmungen des NISG 2026. Für wesentliche und wichtige Einrichtungen wird Cybersicherheit zur Leitungsaufgabe. Leitungsorgane müssen die Einhaltung der Risikomanagementmaßnahmen sicherstellen und beaufsichtigen sowie an eigens für sie gestalteten Cybersicherheitsschulungen teilnehmen.

Die Wirtschaftskammer rechnet mit rund 4.000 Unternehmen und Einrichtungen aus 18 Sektoren. Doch der Handlungsbedarf reicht weiter: Direkt Betroffene müssen auch die Sicherheit ihrer Lieferkette und ihre Beziehungen zu unmittelbaren Anbietern und Diensteanbietern in ihr Risikomanagement einbeziehen.

„Geschäftsführung und Vorstand müssen Schutzmaßnahmen nicht selbst umsetzen, aber Zuständigkeiten festlegen, Risiken priorisieren und die Umsetzung beaufsichtigen. Lieferanten müssen mit Sicherheitsnachweisen, Meldewegen und vertraglichen Mindeststandards ihrer Kunden rechnen“, sagt Autor Franz Kopp.

Direkt betroffene Unternehmen sollten jetzt insbesondere klären:

Ist die Einrichtung erfasst und wer verantwortet Registrierung und Behördenkontakt?

Wer entscheidet über Risikoakzeptanz, Prioritäten und Budgets?

Wie werden Risikomanagement und Lieferkettensicherheit umgesetzt und beaufsichtigt?

Sind die Meldewege für erhebliche Cybersicherheitsvorfälle vorbereitet?

Bei erheblichen Cybersicherheitsvorfällen muss unverzüglich, spätestens 24 Stunden nach Kenntnisnahme, eine Frühwarnung an das zuständige CSIRT erfolgen. Die Meldung mit erster Bewertung folgt unverzüglich, spätestens nach 72 Stunden; der Abschlussbericht grundsätzlich spätestens einen Monat danach.

Auch Lieferanten sollten ihre Ausgangslage prüfen

Nicht jeder Lieferant einer regulierten Einrichtung ist selbst NISG-pflichtig. Kunden können Anforderungen aus dem Lieferketten-Risikomanagement aber vertraglich weitergeben. Lieferanten sollten klären, welche Kunden betroffen sind, welche Nachweise sie erbringen können und wie sie Vorfälle melden.

Handlungsleitfaden für Leitung und Lieferkette

Der bei Springer Gabler erschienene „Quick Guide NIS-2 in Österreich: Ein Handlungsleitfaden für Geschäftsführung und Vorstand“ von Franz Kopp richtet sich an Leitungsebene und Lieferanten. Er behandelt Governance, Risikomanagement, Lieferkettensicherheit, Meldepflichten und Entscheidungen im Cyberkrisenfall.

Informationen und Bezugsquellen:

https://nis-2-ready.at/