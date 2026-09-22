BPW DACHLi-Tagung 2026 in Bregenz

Bregenz / Wien (OTS) -

25. bis 27. September 2026 lädt BPW Austria zur DACHLi-Tagung 2026 in Bregenz – mit BPW Austria als Veranstalter und BPW Vorarlberg als Gastgeber. Zu diesem Treffen der Business and Professional Women kommen Frauen aus vier Ländern: Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.

Dass sowohl die internationale Präsidentin als auch Europakoordinatorin nach Bregenz kommen, spricht für sich: Die DACHLi-Länder greifen die Themen auf – und machen Tempo.

Arbeitstagung statt Diskussionsrunde

Das Treffen ist bewusst als Arbeitstagung angelegt. „Wir haben genug Fakten gesammelt, genug diskutiert. Es ist Zeit, zu handeln", so Rita Volgger, Präsidentin von BPW Austria. „Bregenz wird kein Symposium, sondern eine Werkstatt. Wir arbeiten intensiv an unserer Relevanz und den Agenden, die wir in den kommenden Jahren gemeinsam vorantreiben."

Gaps, die sich auftun – Fragen, die BPW stellt

Die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Monate haben die Gleichstellungs-Lücken drastisch verschärft.

· Frauen in Führung und Politik – der Frauenanteil in Vorständen, Aufsichtsräten und Regierungen sinkt in allen DACHLi-Ländern. Wie stoppen wir den Rückschritt?

· Gender Health Gap – Frauen werden bei Diagnostik, Therapie und Forschung systematisch unterversorgt. Wie schließen wir die Lücke in Medizin, Forschung und Prävention?

· Vereinbarkeit von Beruf und Familie – zwischen Teilzeitfalle, Pflegearbeit und mangelnder Kinderbetreuung. Wie machen wir Vereinbarkeit endlich zur Infrastruktur?

· Durchsetzungskraft für unsere Agenden – von Lohntransparenz bis Care-Arbeit: Wie verschaffen wir unseren Forderungen politisches und wirtschaftliches Gewicht?

„Jede dieser Lücken kostet Frauen Einkommen, Gesundheit, Würde und Zeit", so Volgger. „Die Ergebnisse von Bregenz sollen in den Ländern und den entsprechenden Gremien weiterwirken."

BPW – ein Netzwerk mit Gewicht

Business and Professional Women (BPW) ist das größte internationale Netzwerk berufstätiger Frauen. 1928 gegründet, war BPW Österreich 1930 Gründungsmitglied von BPW International in Genf. Heute zählt BPW rund 30.000 Mitglieder in über 100 Nationen, 17.500 Mitglieder in Europa (35 Länder). Darüber hinaus hat BPW beratenden Status bei den Vereinten Nationen (ECOSOC), der ILO, dem Europarat und der UNESCO.

BPW ist interkulturell, überparteilich und unabhängig. Das Netzwerk vereint berufstätige Frauen aller Branchen und Hierarchieebenen – Angestellte wie Selbständige. Ziel ist die Entwicklung und Förderung des beruflichen Potenzials von Frauen sowie ihre Gleichstellung im Berufsleben.

Als Trägerin des Equal Pay Day in Österreich (seit 2009), engagiert sich das Netzwerk für Lohntransparenz, faire Karrierewege, Sichtbarkeit weiblicher Expertise und fördert Young BPW.

Gastgeber Bregenz und BPW Vorarlberg

Dass DACHLi 2026 in Vorarlberg stattfindet, hat auch politische Symbolkraft: bundesweit mit dem größten Gender Pay Gap ist Vorarlberg zugleich Gastgeber des größten deutschsprachigen Frauennetzwerk-Treffens.

„Es ist ein besonderer Moment, dass wir Frauen aus vier Ländern bei uns in Bregenz begrüßen dürfen", so Ursula Hillbrand, Präsidentin BPW Club Vorarlberg. „Wir arbeiten daran, dass aus dieser Tagung konkrete Schritte werden – hier in Vorarlberg und weit darüber hinaus."

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Für Interviews stehen zur Verfügung:

1. Rita Volgger, Präsidentin BPW Austria – Gesamtperspektive, Netzwerk

2. Mag.a Ursula Hillbrand, Präsidentin BPW Club Vorarlberg – Ansprechpartnerin vor Ort, Tagung und Vorarlberg-Perspektive

Kontakt Tagungsbüro BPW Vorarlberg, Bregenz 2026:

[email protected] · bpw.dach-tagung.eu