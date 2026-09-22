Vogelregion von nationaler Bedeutung: NÖ muss nördliches Waldviertel neu bewerten

Waidhofen an der Thaya (OTS) -

Neue wissenschaftliche Bestandsdaten zeigen eine außergewöhnliche Konzentration seltener und gesetzlich geschützter Vogelarten im nördlichen Waldviertel. Kornweihe, Wiesenweihe, Seeadler, Schwarzstorch, Rotmilan, Rohrweihe, Kranich und Raubwürger erreichen hier Bestände von nationaler und teilweise mitteleuropäischer Bedeutung.

Besonders deutlich wird dies bei den Weihen: 37 bis 38 Kornweihen-Paare wurden zuletzt im Waldviertel festgestellt – nahezu der gesamte österreichische Brutbestand. Das aktuelle Großvogel- Monitoring bezeichnet das nordöstliche Waldviertel als bedeutendstes Kornweihen-Brutgebiet Mitteleuropas. Auch von der Wiesenweihe brüten rund 80 bis 90 Prozent des österreichischen Bestandes im nördlichen Waldviertel. Für die Rohrweihe werden für das Waldviertel 128 bis 159 Paare und damit rund ein Drittel des österreichischen Bestandes geschätzt.

Doch die Bedeutung reicht weit darüber hinaus: Das Großvogel Monitoring ermittelte im Waldviertel 67 von 123 in Österreich revierhaltende Seeadlerpaare, schätzt den Bestand des Rotmilans auf 51 bis 82 Brutpaare und jenen des Schwarzstorchs auf 22 bis 48 Paare. Beim Schwarzstorch entspricht dies rund 9 bis 14 Prozent des österreichischen Bestandes.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung beim Kranich: Im Waldviertel wurden sieben Reviere bestätigt; der aktuelle Brutbestand wird auf fünf bis sieben Paare geschätzt. Damit befinden sich nach dem Großvogel-Monitoring die einzigen derzeit bekannten österreichischen Kranichvorkommen in dieser Region.

Auch beim Raubwürger zeigt sich die Sonderstellung: 2023 wurden allein im nördlichen Waldviertel rund 27 Brutpaare festgestellt – damals der höchste dort jemals dokumentierte Bestand.

Nur 6,54 Prozent als Vogelschutzgebiet erfasst

Diesen wissenschaftlich dokumentierten Bestandszahlen steht eine bemerkenswerte Schutzlücke gegenüber: Aktuell sind lediglich 6,54 Prozent der Fläche des nördlichen Waldviertels durch Natura-2000-Vogelschutzgebiete abgedeckt. Der überwiegende Teil der bedeutenden Großvogelvorkommen liegt damit außerhalb der bestehenden Schutzgebiete.

„Wenn nahezu der gesamte österreichische Bestand der Kornweihen, 80 bis 90 Prozent der Wiesenweihen, bedeutende Bestände von Seeadler, Schwarzstorch, Rotmilan und Rohrweihe sowie die derzeit einzigen bekannten Kranichvorkommen Österreichs in einer Region konzentriert sind, muss diese Region auch entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung behandelt werden“, fordert die Umweltorganisation.

Besonders problematisch sei, dass das aktuelle Großvogel-Monitoring gerade im nördlichen und nordöstlichen Waldviertel großflächig hohe bis sehr hohe Sensibilitäten der geschützten Vogelarten gegenüber Windkraftanlagen ausweist. Trotzdem wurden im Jahr 2024 im Zuge der 1. Novelle des Sektoralen Raumordnungsprogramms Windkraft in NÖ weitere neue Windkraftzonen im Waldviertel ausgewiesen.

Pro Thayatal fordert Konsequenzen

Pro Thayatal fordert daher, die neuen wissenschaftlichen Bestandsdaten vor weiteren raumplanerischen Entscheidungen über Windkraftstandorte im nördlichen Waldviertel vollständig zu berücksichtigen und die bestehende Kriterien für Schutzgebiete fachlich zu überprüfen. Es ist insbesondere zu prüfen, welche bisher nicht geschützten Brut-, Nahrungs-, Rast- und Zuggebiete aufgrund ihrer Bedeutung in das Natura-2000-Vogelschutzgebietsnetz aufgenommen beziehungsweise bestehende Schutzgebiete erweitert werden müssen.

„Die Vögel halten sich nicht an derzeit bestehende Schutzgebietsgrenzen. Wenn wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass mehr als 93 Prozent des nördlichen Waldviertels außerhalb der Vogelschutzgebiete liegen, gleichzeitig aber genau hier einige der bedeutendsten Großvogelbestände Österreichs vorkommen, besteht aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf.“

Das nördliche Waldviertel muss als das behandelt werden, was die aktuellen Daten dokumentieren: eine der bedeutendsten Großvogelregionen Österreichs.