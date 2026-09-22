Positive Futures Festival 2026: 50 internationale Acts aus 25 Ländern verwandeln Innsbruck in eine Bühne

Innsbruck (OTS) -

An zwei Wochenenden bringt das Positive Futures Festival internationale Acts aus 25 Ländern in zwölf Locations quer durch Innsbruck. Zu den Highlights heuer zählen unter anderem Noura Mint Seymali (MR), Raül Refree & Niño de Elche (ES) im Treibhaus, Circuit des Yeux feat. Alan Sparhawk mit ihrer Live-Vertonung des Klassikers Nosferatu (1922) in der Bäckerei, Heinali and Andriana-Yaroslava Saienko (UA), die in der Hofkirche ihr Werk "Γiлƅдer'apдa" (Hildegard) präsentieren sowie sowie die Bands SANAM (LB) und Mitsune (JP).

Geboten wird ein breites Programm aus Musik, Theater, Performances, DJ-Sets und Filmen. Das Festival bringt mehr als 50 internationale Acts mit lokalen Kollektiven, jungen Talenten und dem Publikum zusammen – Kooperation ist dabei zentral.

Empathy Over Opinion – der Leitgedanke des Festivals. In Zeiten von Abgrenzung und Polarisierung setzt das Festival auf Offenheit, Neugier und gegenseitigen Respekt. Musik schafft Räume, in denen Unterschiede zum Ausgangspunkt für Begegnung werden statt zu trennen.

Positive Futures Festival 2026 - Weekend 1

Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 18.10.2026, 23:50 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Diverse Locations



6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://positive-futures.at

Positive Futures Festival 2026 - Weekend 2

Datum: 22.10.2026, 19:00 Uhr - 25.10.2026, 23:50 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Diverse Locations



6020 Innsbruck

Österreich