  • 22.09.2026, 09:02:32
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  • OTS0019

Positive Futures Festival 2026: 50 internationale Acts aus 25 Ländern verwandeln Innsbruck in eine Bühne

Vom 15.–18. und 22.–25. Oktober 2026 feiert das Positive Futures Festival seine vierte Ausgabe – zwei Wochenenden, zwölf Locations, eines der spannendsten Line-ups des Herbstes.

Die Band Mitsune ist eine in Berlin ansässige Japanese-Folk-Fusion-Band mit Mitgliedern aus Japan, Australien, Griechenland und Deutschland.
Innsbruck (OTS) - 

An zwei Wochenenden bringt das Positive Futures Festival internationale Acts aus 25 Ländern in zwölf Locations quer durch Innsbruck. Zu den Highlights heuer zählen unter anderem Noura Mint Seymali (MR), Raül Refree & Niño de Elche (ES) im Treibhaus, Circuit des Yeux feat. Alan Sparhawk mit ihrer Live-Vertonung des Klassikers Nosferatu (1922) in der Bäckerei, Heinali and Andriana-Yaroslava Saienko (UA), die in der Hofkirche ihr Werk "Γiлƅдer'apдa" (Hildegard) präsentieren sowie sowie die Bands SANAM (LB) und Mitsune (JP).

Geboten wird ein breites Programm aus Musik, Theater, Performances, DJ-Sets und Filmen. Das Festival bringt mehr als 50 internationale Acts mit lokalen Kollektiven, jungen Talenten und dem Publikum zusammen – Kooperation ist dabei zentral.

Empathy Over Opinion – der Leitgedanke des Festivals. In Zeiten von Abgrenzung und Polarisierung setzt das Festival auf Offenheit, Neugier und gegenseitigen Respekt. Musik schafft Räume, in denen Unterschiede zum Ausgangspunkt für Begegnung werden statt zu trennen.

Positive Futures Festival 2026 - Weekend 1



Datum: 15.10.2026, 15:00 Uhr - 18.10.2026, 23:50 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Diverse Locations




6020 Innsbruck


Österreich


URL: https://positive-futures.at


Positive Futures Festival 2026 - Weekend 2




Datum: 22.10.2026, 19:00 Uhr - 25.10.2026, 23:50 Uhr


Art: Aufführungen/Bühne


Ort: Diverse Locations




6020 Innsbruck


Österreich



 Gesamtes Programm & Presskit 
  
 Rückfragen & Kontakt 
Positive Futures – Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs
 und des grenzüberschreitenden Austauschs
 Martin Bleicher
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Vorschau Bild von Die Band Mitsune ist eine in Berlin ansässige
Japanese-Folk-Fusion-Band mit Mitgliedern aus Japan, Australien,
Griechenland und Deutschland. [Bild, 2.37MB] 
 [Donnerstag, 15.10.2026, 15:00] 
 [Freitag, 16.10.2026, 15:00] 
 [Samstag, 17.10.2026, 15:00] 
 [Sonntag, 18.10.2026, 15:00] 
 [Donnerstag, 22.10.2026, 19:00] 
 [Freitag, 23.10.2026, 19:00] 
 [Samstag, 24.10.2026, 19:00] 
 [Sonntag, 25.10.2026, 19:00] 
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