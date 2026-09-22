Urban, nachhaltig und bestens vernetzt: WINEGG und 3SI starten den Verkauf von AM SPITZ 5 in Wien Floridsdorf

Wien (OTS) -

Mit dem Verkaufsstart von AM SPITZ 5 bringen WINEGG und die 3SI Immogroup ein gemeinsames Wohnprojekt im Herzen Floridsdorfs auf den Markt. Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Floridsdorf entfernt entstehen 118 Eigentumswohnungen und fünf exklusive Rooftop-Townhouses mit Wohnflächen von rund 38 bis 121 Quadratmetern.

Vielfältige Wohnkonzepte für unterschiedliche Lebensentwürfe

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bieten durchdachte Grundrisse für verschiedene Lebensphasen. Das Angebot reicht vom kompakten Zuhause für Singles und Paare bis hin zur großzügigen Familienwohnung. Sämtliche Wohnungen verfügen über attraktive Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen, Terrassen oder privaten Gärten und schaffen damit zusätzliche Wohnqualität.

Ein besonderes Highlight bilden fünf exklusive Rooftop-Townhouses, die sich über zwei Ebenen erstrecken. Drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine großzügige Wohnküche und der direkte Zugang zur privaten Dachterrasse verbinden ein offenes Raumgefühl mit den Vorzügen einer urbanen Lage.

Shared Offices schaffen darüber hinaus Raum für flexibles Arbeiten direkt im Gebäude. Geschäftsflächen im Erdgeschoß, darunter eine Drogerie, runden das Nutzungskonzept ab und ergänzen die Nahversorgung vor Ort.



„ Mit AM SPITZ 5 schaffen wir hochwertigen und nachhaltigen Wohnraum in einer hervorragend angebundenen Wiener Lage. Durchdachte Grundrisse, großzügige Freiflächen und ein nachhaltiges Energiekonzept verbinden hohe Wohnqualität mit langfristiger Wertbeständigkeit “, erklärt DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Die Kombination aus unterschiedlichen Wohnungsgrößen und hoher Standortqualität spricht sowohl Eigennutzer als auch Anleger an. Für letztere bieten insbesondere die zentrale Lage und der vielseitige Wohnungsmix attraktive Voraussetzungen für eine langfristige Vermietung und Wertentwicklung.

Energieeffiziente Planung und zukunftsorientierte Lösungen

Bei AM SPITZ 5 wird besonderer Wert auf eine energieeffiziente und zukunftsorientierte Planung gelegt. Moderne Energiekonzepte und effiziente Haustechnik leisten einen wichtigen Beitrag zu einem zeitgemäßen Wohnstandard. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, während eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erneuerbaren Strom erzeugt. Das Gebäude erreicht Energieklasse A. Insgesamt stehen 81 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung, die Tiefgarage ist zudem für E-Mobilität vorbereitet. Eine DGNB-Gold-Zertifizierung sowie eine EU-Taxonomie-Verifizierung werden angestrebt und unterstreichen den hohen ökologischen und ökonomischen Qualitätsanspruch des Projekts.

„ Käuferinnen und Käufer achten heute stärker denn je auf die Verbindung von Wohnkomfort, Lagequalität und energieeffizienter Bauweise. Genau diese Eigenschaften vereint AM SPITZ 5 in einem überzeugenden Gesamtpaket “, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Besonderes Augenmerk wird auf Wohnqualität und eine hochwertige Ausstattung gelegt. Edle Materialien, moderne Sanitärlösungen sowie großflächige Fenster sorgen für ein angenehmes Wohngefühl und lichtdurchflutete Räume. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung, die Einheiten im Dachgeschoß zusätzlich über Klimaanlagen. Paketboxen, eine Videosprechanlage und direkt auf den Wohnebenen gelegene Lagerabteile vervollständigen die Ausstattung.

Darüber hinaus ergänzen Gemeinschaftsflächen das Wohnkonzept: Ein Gemeinschaftsraum, ein eigener Kinderspielraum sowie ein rund 300 m² großer Kinderspielplatz bieten insbesondere Familien einen zusätzlichen Mehrwert.

Zentrale Lage mit Nähe zur Alten Donau

Die Lage am Floridsdorfer Spitz verbindet urbane Infrastruktur mit kurzen Wegen und einem hohen Freizeitwert. Der nahegelegene Bahnhof Floridsdorf zählt zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten des Bezirks. Er liegt rund zwei Gehminuten vom Projekt entfernt und bietet mit U6, S-Bahn, Regionalzügen sowie zahlreichen Straßenbahn- und Buslinien eine ausgezeichnete öffentliche Anbindung. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Gastronomie, Schulen und Kindergärten sowie die Bildungsmeile Franklinstraße und der Schlingermarkt befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Die Donauinsel, die Alte Donau und weitere beliebte Erholungsräume sind in kurzer Zeit erreichbar und machen den Standort zu einer gefragten Wohnadresse im Norden Wiens.

Der Verkauf von AM SPITZ 5 ist bereits gestartet. Interessierte können sich bei den Vertriebspartnern WINEGG Makler und 3SI Makler über verfügbare Wohnungen, Grundrisse und Kaufpreise informieren.

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Der Ursprung liegt im Zinshausbereich, der bis heute einen zentralen Bestandteil bildet. Ergänzend dazu entwickelt und realisiert WINEGG seit vielen Jahren hochwertige Neubauprojekte in urbanen Bestlagen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit schafft das Unternehmen bleibende Werte für Generationen. www.winegg.at

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup zählt zu den aktivsten Wohnbauträgern und Projektentwicklern in Wien und verbindet als traditionsreiches Wiener Familienunternehmen seit drei Generationen fundierte Altbau-Expertise mit moderner Neubauentwicklung.

Der Fokus liegt auf der Revitalisierung von Zinshäusern, hochwertigen Dachgeschoßausbauten sowie der Entwicklung von Neubauprojekten in urbanen Bestlagen. Das vielfältige Portfolio der 3SI umfasst über 3.000 Wohnungen an rund 250 Adressen und bringt laufend mehrere hundert Einheiten in Entwicklung, Bau und Verkauf.

Auch in herausfordernden Marktphasen setzt die 3SI Immogroup konsequent auf Weiterentwicklung und zählt damit zu den wenigen Bauträgern in Wien, die kontinuierlich entwickeln, bauen und verkaufen. Mit jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich und einem starken eigenen Vertrieb nimmt das Unternehmen eine prägende Rolle am Wiener Wohnimmobilienmarkt ein. https://www.3si.at/de