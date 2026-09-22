OptimusFlow Consulting wird OpenAI Select Partner

Wien (OTS) -

OptimusFlow Consulting, Wiener Beratung für KI-Automatisierung und Digitalisierung im deutschsprachigen Mittelstand, ist zum OpenAI Select Partner im OpenAI Partner Network ernannt worden.

Das OpenAI Partner Network ist ein globales Programm für Partner, die KI-Lösungen mit OpenAI entwickeln, vertreiben und umsetzen. Es bringt Partner mit tiefer Branchenexpertise, Umsetzungskompetenz und Kundenbeziehungen zusammen und stattet sie mit Ressourcen, Enablement und Support aus, damit Unternehmen die Frontier-Modelle und Produkte von OpenAI einführen und in messbare Wirkung übersetzen können.

Als OpenAI Select Partner arbeitet OptimusFlow Consulting weiterhin mit OpenAI zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-Lösungen verantwortungsvoll und wirksam zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren. Diese Arbeit hilft Unternehmen, GPT-6 Astra in mehr Bereichen ihres Geschäfts einzusetzen und dabei mit tieferem Reasoning und Computer Use komplexe Arbeitsabläufe abzuschließen und fertige Arbeit zu liefern. Der Schwerpunkt von OptimusFlow Consulting liegt auf eigentümergeführten Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz: Kundenanfragen, Community-Management und Vertrieb werden als durchgängige Systeme auf dem bestehenden Software-Stack der Betriebe aufgebaut, ohne Migration.

„Ein Partnerlogo repariert keinen Prozess"

„Ein Partnerlogo repariert keinen Prozess. Für unsere Kunden zählt, dass wir enger mit OpenAI zusammenarbeiten können und direkten Zugang zu dessen Ressourcen und Support haben. KI funktioniert nur, wenn die Betriebswirtschaft dahinter stimmt. Unser Status als Select Partner ändert nichts an diesem Anspruch, er verkürzt den Weg dorthin", sagt Till Oberhummer, Gründer von OptimusFlow Consulting.

Angebote in 15 Minuten statt in einem halben Arbeitstag

OptimusFlow Consulting unterstützt Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit KI-Beratung, Prozessautomatisierung und der Einführung von KI-Systemen im Tagesgeschäft. Die Arbeit umfasst mehr als 30 Kundenprojekte, von Kanzleien über produzierende Betriebe bis zu international tätigen Organisationen. Ein Beispiel ist die EECS Green GmbH, Wiener Spezialist für nachhaltigen Messebau: Produkt- und Kalkulationswissen aus über 100 Dokumenten wurde in eine zentrale Datenbasis überführt, aus der Angebote automatisiert erstellt werden. Die Angebotserstellung dauert seitdem 15 Minuten statt eines halben Arbeitstags, drei Jahre Projektdaten sind strukturiert und Kalkulationsfehler durch manuelle Übertragung entfallen.

Künftig plant OptimusFlow Consulting, seine OpenAI-basierten Systeme für Kundenanfragen, Community und Vertrieb auszubauen und Unternehmen die Einführung auf ihrem bestehenden Software-Stack zu erleichtern.

Mehr zum OpenAI Partner Network: https://openai.com/business/partners/

Über OptimusFlow Consulting

OptimusFlow Consulting ist eine Beratung für KI-Automatisierung und Digitalisierung mit Sitz in Wien, gegründet 2025 von Till Oberhummer. Oberhummer war zuvor rund 13 Jahre bei Western Union und Convera tätig, zuletzt als General Manager der österreichischen Niederlassung mit Verantwortung für Zentraleuropa, und hält einen Global Executive MBA des INSEAD. OptimusFlow Consulting ist ein Handelsname der Leia-Sophie Holding GmbH (FN 546289t, Handelsgericht Wien).