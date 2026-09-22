  • 22.09.2026, 08:25:32
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AVISO – Einladung zur Eröffnung des Genussmarkts am Nußdorfer Markt

Wien (OTS) - 

Der Nußdorfer Markt bekommt Zuwachs. Ein neuer Genussmarkt auf Probe wird feierlich eröffnet, Medienvertreter*innen sind dazu herzlich eingeladen.

Es begrüßen Vizebürgermeisterin und Märkte-Stadträtin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Daniel Resch sowie Omar Lashin, Stv.-Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Wien. Im Anschluss präsentieren die Standler*innen ihr Angebot, musikalisch begleitet von der Band Mo Gruja.

Wann: Donnerstag, 24. September 2026, 12:30 Uhr
Wo: Nußdorfer Markt, Ecke Sickenberggasse, 1190 Wien

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]

Aleksander Kościuczyk, MSc
Mediensprecher des Marktamtes
Telefon: 01 4000 59268
E-Mail: [email protected]
www.marktamt.wien.at

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