AVISO – Einladung zur Eröffnung des Genussmarkts am Nußdorfer Markt

Wien (OTS) -

Der Nußdorfer Markt bekommt Zuwachs. Ein neuer Genussmarkt auf Probe wird feierlich eröffnet, Medienvertreter*innen sind dazu herzlich eingeladen.

Es begrüßen Vizebürgermeisterin und Märkte-Stadträtin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Daniel Resch sowie Omar Lashin, Stv.-Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Wien. Im Anschluss präsentieren die Standler*innen ihr Angebot, musikalisch begleitet von der Band Mo Gruja.

Wann: Donnerstag, 24. September 2026, 12:30 Uhr

Wo: Nußdorfer Markt, Ecke Sickenberggasse, 1190 Wien