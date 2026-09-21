Anas Schakfeh Preis 2026 im Wiener Rathaus verliehen

Wien (OTS) -

Im Festsaal des Wiener Rathauses verlieh die Gemeinnützige Privatstiftung Anas Schakfeh (GPAS) am Montag, dem 21. September 2026, zum zweiten Mal den Anas Schakfeh Preis. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig, der beim Festakt von Landtagsabgeordnetem und Gemeinderat Dipl.-Ing. Omar Al-Rawi vertreten wurde, wurden Dr. Michael Häupl, Dr.in Maria Katharina Moser und MMag.a Maria Mayrhofer ausgezeichnet. Der Sonderpreis für ein Lebenswerk ging posthum an Prof. Heinz Nußbaumer.

Mit der Auszeichnung würdigt die GPAS alle zwei Jahre Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für Menschenrechte, Demokratie, Gleichheit und das friedliche Zusammenleben einsetzen.

In der Kategorie „Verdienste um den Islam und die Partizipation von Musliminnen und Muslimen in Österreich und Europa" wurde der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann a. D. Dr. Michael Häupl ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Dipl.-Ing. Omar Al-Rawi, der Häupls jahrzehntelangen Einsatz für die muslimische Community Wiens würdigte, von der Einrichtung eines islamischen Friedhofs bis zur Öffnung des Wiener Rathauses für den interreligiösen Dialog. In seiner Dankesrede sagte Häupl: „Wien war immer eine Stadt der Brücken, nicht der Mauern. Der Islam ist längst ein Teil dieser Stadt, so wie der Stephansdom, die Donau und der Wiener Schmäh."

In der Kategorie „Verdienste um Frauenförderung und deren Beteiligung an der Gesellschaft" wurde Dr.in Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich, ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Mag.a Nina Horaczek, Chefreporterin des FALTER. Mit einer Videobotschaft aus New York überraschte Österreichs “First Volunteer” Mag.a Doris Schmidauer die Preisträgerin sowie die anwesenden Gäste. Das Preisgeld wird Moser als Wertschätzung an ein Projekt des Diakonie Flüchtlingsdienstes für Frauen mit Migrations- und Armutserfahrung weitergeben.

In der Kategorie „Verdienste im Bereich der Menschenrechte, der Demokratie und der Förderung der Rechtsstaatlichkeit" wurde MMag.a Maria Mayrhofer, Gründerin und Co-Geschäftsführerin der zivilgesellschaftlichen Kampagnenorganisation #aufstehn, ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Mag.a Anne Wiederhold, Mitgründerin der Brunnenpassage Wien: „Demokratie ist mehr als Wahlen. Und was wir bis dahin tun, entscheidet über unsere Zukunft. Demokratie sind wir alle."

Prof. Heinz Nußbaumer (1943–2025), langjähriger Journalist und Mitinitiator der Plattform Christen und Muslime wurde posthum mit einem Sonderpreis für sein Lebenswerk geehrt. Univ.-Prof. DDr. Paul Michael Zulehner würdigte in seiner Begründung Nußbaumers Beitrag zum Brückenbau zwischen den Religionen. Die Dankesrede hielt Carla Amina Baghajati, Leiterin des Schulamtes der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Das mit dem Sonderpreis verbundene Preisgeld kommt der Initiativgruppe Alpbach Wien zugute.

In seiner Eröffnungsrede betonte Prof. Dr. Harald Meixner, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der GPAS, die bleibende Bedeutung des Wirkens von Anas Schakfeh für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich. Mag. Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident und Innenminister a. D. und Schirmherr der ersten Preisverleihung 2024, gratulierte den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern und unterstrich das Engagement der Ausgezeichneten, die „in einer Zeit der Polarisierung weiterhin ihre Gespräche aufrechterhalten, die Wissenschaft stärken und Vertrauen zwischen Menschen schaffen, die einander sonst kaum begegnen würden.“

Die Preisverleihung fand im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur statt.