UNOS begrüßen europäische Allianz zur Entbürokratisierung

Wien (OTS) -

Vertreterinnen und Vertreter mehrerer EU-Mitgliedstaaten haben heute in Brüssel eine europäische Allianz für Entbürokratisierung gegründet. Ziel ist es, erfolgreiche Maßnahmen zum Bürokratieabbau auszutauschen und gemeinsam gegen unnötige zusätzliche nationale Vorgaben, sogenanntes Gold-Plating, vorzugehen. UNOS – Unternehmerisches Österreich begrüßen die Initiative und bringen dabei die Perspektive der Unternehmerinnen und Unternehmer ein: „Dass sich die Mitgliedstaaten beim Bürokratieabbau stärker abstimmen, ist ein wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber, dass daraus auch konkrete Vereinfachungen für die heimischen Unternehmen entstehen“, sagt Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher.

„Gerade Österreich braucht dringend weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln. Jede unnötige Vorschrift, jedes zusätzliche Formular und jede Doppelgleisigkeit bindet Ressourcen, die in den Unternehmen für Investitionen, Innovation und Wachstum fehlen“, so Bernhard.

Dabei dürfe sich die Diskussion nicht allein auf das Streichen einzelner Vorschriften beschränken: „Wir müssen uns fragen, wo wir unternehmerisches Potenzial tatsächlich freisetzen können. Dazu gehört neben dem Abbau unnötiger Bürokratie auch, den Binnenmarkt zu vollenden, die Kapitalmarktunion voranzutreiben und neue Freihandelsabkommen abzuschließen. Davon profitieren gerade exportorientierte österreichische Unternehmen.“

Besonders kritisch sieht Bernhard das sogenannte Gold-Plating, also zusätzliche nationale Vorgaben bei der Umsetzung europäischer Regeln: „Wenn aus einer europäischen Regel in jedem Mitgliedstaat ein anderes Regelwerk wird, wird der Standort unnötig kompliziert. Österreich sollte daher nicht bei jeder europäischen Vorgabe noch eine zusätzliche Schicht drauflegen.“

„Unternehmen brauchen keine weiteren Hürden, sondern mehr Freiraum. Weniger Bürokratie, offene Märkte und bessere Finanzierungsmöglichkeiten schaffen die Voraussetzungen dafür, dass unsere Betriebe investieren, wachsen und Arbeitsplätze schaffen können. Davon profitiert der gesamte Wirtschaftsstandort“, so Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.