DKOU 2026: Dr. Wolfgang Böker über neue Wege in der Patientenversorgung (VIDEO)

Berlin (OTS) -

Ambulant, stationär, digital: Das Video-Interview beleuchtet Versorgung, Rheumaorthopädie und sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Das Programm des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026 ist veröffentlicht, die Anmeldung ist geöffnet. Vom 20. bis 23. Oktober 2026 trifft sich die Fachwelt im CityCube Berlin zum größten Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Europa.

Im Video-Interview spricht Dr. med. Wolfgang Böker, Kongresspräsident des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU), über neue Wege in der Patientenversorgung. Im Zentrum steht die Frage, wie ambulante und stationäre Strukturen besser verzahnt und sektorenübergreifende Versorgungsformen weiterentwickelt werden können.

Das Video ist Teil einer dreiteiligen Interview-Serie zum DKOU 2026. Unter dem Motto "Neue Wege gehen" ordnen die Kongresspräsidenten zentrale Zukunftsthemen der Orthopädie und Unfallchirurgie ein - von Versorgung und Digitalisierung über Nachwuchs und Weiterbildung bis hin zu neuen Formen der Zusammenarbeit.

Böker rückt besonders die Praxisnähe des DKOU 2026 in den Vordergrund: Versorgung müsse dort weitergedacht werden, wo Patientinnen und Patienten konkret behandelt werden - in Kliniken, Praxen, kooperativen Versorgungsmodellen und an den Schnittstellen zwischen den Sektoren. Dazu gehören auch das Belegarztwesen, neue Versorgungsformen und die stärkere Einbindung digitaler Prozesse.

Ein weiteres Anliegen ist die orthopädische Rheumatologie. Böker beschreibt sie als Mangelfach mit deutlicher Unterversorgung und macht deutlich, dass Ausbildung und Weiterbildung auch hier neue Impulse brauchen. Der DKOU 2026 bietet dafür Raum: fachlich, strukturell und im Austausch zwischen den beteiligten Akteuren.

Das Interview zeigt den DKOU als Ort, an dem Zukunftsfragen der Versorgung konkret werden - von der ambulant-stationären Verzahnung über Digitalisierung und Patientensicherheit bis hin zu spezialisierten Versorgungsbereichen wie der Rheumaorthopädie. Der CityCube Berlin bildet dafür den passenden Rahmen: offen, hell und als zentraler Treffpunkt für den fachlichen Austausch.

Session-Empfehlungen "Editor's Choice":

Das gesamte Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.

Über den DKOU

Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.

2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).

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Akkreditierung

Für die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an [email protected]. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.