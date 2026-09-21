Online-Druckerei „druck.at“ feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

St. Pölten (OTS) -

druck.at, die größte Online-Druckerei Österreichs, feierte am heutigen Montag ihr 25-jähriges Bestehen. Mit Glückwünschen stellten sich bei der Jubiläumsveranstaltung am Unternehmensstandort in Leobersdorf unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker ein.

„Wenn man hier durchgeht, sieht man sofort, mit wie viel Herzblut und Kompetenz hier gearbeitet wird. So wurde aus einer kleinen Druckerei die größte Online-Druckerei Österreichs“, gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum 25-jährigen Bestehen. Nicht nur das Unternehmen habe sich hervorragend entwickelt, auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten im Unternehmen Karriere gemacht und sich „von unten nach oben entwickelt“. Die Landeshauptfrau ging auch auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein: „Wenn die Zeiten nicht einfach sind, ist es umso wichtiger, sich auf Leistung, Hausverstand und Eigenverantwortung zu fokussieren. Wenn wir uns auf diese drei Tugenden konzentrieren, ist Innovation möglich.“ Seitens des Landes wolle man für Rahmenbedingungen sorgen, die Arbeiten und Wirtschaften erleichtern, betonte Mikl-Leitner: „Wir sind auf einem guten Weg, haben in Niederösterreich bereits jedes sechste Gesetz entrümpelt und nun die ‚Taskforce Wirtschaft‘ geschaffen. Sie soll eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen sein und dabei helfen, Hürden aus dem Weg zu räumen. Denn es braucht weniger Bürokratie und weniger Steuern – das ist eine wichtige Wegmarke auf unserem Weg in die Zukunft.“

Extra aus den USA angereist war Robert Keane, Gründer, Chairman und CEO von CIMPRESS, dem internationalen Mutterkonzern des Unternehmens. Bei einer Werksführung erhielten die Gäste Einblicke in Produktion, Technologie und Arbeitsabläufe der Druckerei, deren Sortiment mehr als 250.000 Druckprodukte umfasst. Der überwiegende Teil davon wird von den rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer neu errichteten Produktionshalle mit einer Gesamtfläche von 8.800 Quadratmetern produziert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich druck.at gemeinsam mit den technischen Möglichkeiten und den Anforderungen des Druckmarktes kontinuierlich weiterentwickelt. Moderne Drucktechnologien und laufende Investitionen in den Maschinenpark sind dabei wesentliche Bestandteile der Unternehmensentwicklung. Seit 2015 ist druck.at Teil des US-amerikanischen Konzerns CIMPRESS.

Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Arbeiterkammer-NÖ-Vizepräsident Thomas Schäffer, Badens Bezirkshauptmann Christian Pehofer sowie Leobersdorfs Bürgermeister Andreas Ramharter.