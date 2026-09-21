Gstöttner: „ÖVP arbeitet am Aufschwung für zukunftsfrohes Österreich“

Wien (OTS) -

„Die Österreichische Volkspartei arbeitet am Aufschwung für ein zukunftsfrohes Österreich. Mit der Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes und der Aufhebung des Verbots der CO2-Speicherung setzt die Bundesregierung weitere wichtige Maßnahmen für einen starken, zukunftsfitten Wirtschaftsstandort und Klimaschutz. Die Beschleunigung von Verfahren sowie der Abbau von Bürokratie durch die UVP-Novelle tragen wesentlich zur Stärkung der heimischen Wettbewerbsfähigkeit bei. Das Ende des CO2-Speicherverbots läutet eine neue Ära mit Erleichterungen für die energieintensive Industrie in Österreich ein. Zudem setzen wir mit der CO2-Speicherung ein klares Signal sowie Bekenntnis für den Klimaschutz“, betont ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner, der abschließend erklärt: „Der Aufschwung ist und bleibt das Ziel, an dem die Österreichische Volkspartei mit Bundeskanzler Christian Stocker mit ganzer Kraft weiterarbeitet. Denn eine starke Wirtschaft ist die Grundlage für Wohlstand und ein gerechtes, zukunftsfrohes Österreich, in dem das Aufstiegsversprechen auch für unsere Kinder und Enkelkinder wahr werden kann.“