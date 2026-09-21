Entwicklungen der Schilddrüsen- und Hernienchirurgie im Fokus

Wien (OTS) -

Der Vinzenz Gruppe Kongresstag Chirurgie 2026 widmete sich der aktuellen Praxis in der Schilddrüsen- und Hernienchirurgie und neuen Entwicklungen für die Versorgung von morgen.

Der Kongresstag Chirurgie unter der Präsidentschaft von Prim. Prof. Dr. Matthias Biebl, FEBS, FACS, Leiter der Abteilung für Chirurgie am Ordensklinikum Linz und Prim. Dr. Bernhard Furtmüller, Leiter der Abteilung für Chirurgie am Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried, fand am 18. September 2026 im forte Konferenzzentrum in Linz statt. Zu diesem Anlass versammelten sich mehr als 20 Expert*innen, um sich einen Tag lang mit den Teilnehmer*innen über die neuesten Entwicklungen rund um die Themen Schilddrüse und Hernie auszutauschen, den aktuellen Wissensstand zu beleuchten und fortschrittliche Therapieoptionen aufzuzeigen.

Roboterchirurgie hält Einzug

Am Vormittag stand die Hernienchirurgie im Fokus. „Diese Eingriffe zählen zu den häufigsten allgemeinchirurgischen Operationen. Im Rahmen unseres Kongresses wurden hierbei zukunftsweisende Innovationen – insbesondere der sinnvolle Einsatz und der konkrete Nutzen der Roboterchirurgie – intensiv diskutiert“, berichtet Prim. Matthias Biebl. Weitere Sitzungen und Vorträge beschäftigten sich mit der Möglichkeit Hernieneingriffe verstärkt ambulant anzubieten; erörtert wurden das Potenzial tagesklinischer Interventionen und deren Grenzen sowie generell das Komplikationsmanagement nach Hernienoperationen.

Innovationen im OP

Der Nachmittag widmete sich ganz der Schilddrüsenchirurgie. „Im Mittelpunkt standen ebenfalls innovative Ansätze und Behandlungsstrategien. Dazu zählen robotisch-assistierte Verfahren sowie die minimalinvasive Methode TOETVA, die narbenfreie Eingriffe ermöglicht“, sagt Prim. Bernhard Furtmüller.

Aber auch der Einsatz moderner Tools in der klassisch operativen Technik wie intraoperatives Neuromonitoring wurden in der zweiten Kongresshälfte thematisiert. Auf großes Interesse stieß zudem die Diskussion um präoperative Abklärung und international unterschiedliche Kriterien, wann ein Schilddrüsenproblem operiert werden muss und davon ableitend Änderungen in der Indikationsstellung.

Wertvoller Austausch für Chirurg*innen

Die Kongresspräsidenten freuten sich, dass sie für die Veranstaltung national führende innovative Persönlichkeiten und ausgewiesene Expert*innen der besprochenen Themenbereiche als Referent*innen gewinnen konnten und über den regen Austausch, der zwischen diesen und den Teilnehmenden in den Pausen und im Anschluss des Kongresses stattgefunden hatte. „Ziel dieses Tages war es einerseits relevante Themen in der allgemeinen Chirurgie zu bearbeiten, aber andererseits auch ein Forum für die chirurgische Gemeinschaft zu bilden – und das ist wunderbar gelungen“, resümiert Prim. Biebl.