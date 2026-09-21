Baubeginn der Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 8 von Breitstetten bis Straudorf

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 8 im Gemeindegebiet von Leopoldsdorf im Marchfeld und Haringsee wird auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern erneuert. Kürzlich wurde der Baustart für die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 8 zwischen Breitstetten und Straudorf vorgenommen. Die Fahrbahn der Landesstraße L 8 entspricht in diesem Bereich aufgrund zahlreicher Fahrbahnschäden wie Spurrinnen, starken Unebenheiten und rissiger Fahrbahn zuletzt nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die Fahrbahn der L 8 in diesem Bereich zu erneuern. Die Landesstraße L 8 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Für die Fahrbahnerneuerung werden ca. 4 bis 6 Zentimeter der Fahrbahn auf einer Gesamtfläche von rund 13.250 Quadratmetern abgefräst. Anschließend wird die Fahrbahn mit dem Aufbringen einer neuen, sieben Zentimeter starken Asphalt-Tragdeckschicht über die gesamte Fläche wiederhergestellt. Die Herstellung der Heißmischgutarbeiten wird in einer Bauzeit von rund einer Woche unter Totalsperre des Baubereiches durchgeführt. Anschließend erfolgt die Wiederherstellung der Straßenausrüstung sowie die Anpassung der Bankette an den Neubestand durch die Straßenmeisterei Groß-Enzersdorf. Die Arbeiten werden von der Firma Porr ausgeführt. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung von rund 305.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten ist ab heute, Montag, 21. September, die Sperre der Landesstraße L 8 im Baustellenbereich erforderlich (ausgenommen Busse und landwirtschaftlicher Verkehr). Von 5. bis 9. Oktober muss die Landesstraße L 8 in diesem Bereich ganz für den Verkehr gesperrt werden. Die beschilderte Umleitung erfolgt über Fuchsenbigl bzw. die Landesstraßen L 3008 und L 3009 – in beiden Richtungen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]