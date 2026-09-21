Landesstraße L 23 wurde in Neudorf im Weinviertel auf einer Länge von rund 370 Metern neugestaltet

St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiten für die Sanierung bzw. Neugestaltung der Landesstraße L 23 im Ortsgebiet von Neudorf im Weinviertel wurden kürzlich offiziell abgeschlossen. Bedingt durch die aufgetretenen Fahrbahnschäden wie Netzrisse, Verdrückungen und Ausmagerungen entsprach die Landesstraße L 23 von der Kreuzung mit dem Heuweg (Gemeindestraße) bis zum Ortsende Richtung Zlabern zuletzt nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Neudorf im Weinviertel dazu entschlossen, die Landesstraße L 23 in diesem Bereich zu sanieren bzw. neu zu gestalten. Weiters wurde die Kreuzung der L 23 mit den Gemeindestraßen Steinzeile und der Bergstraße verkehrstechnisch umgeplant.

Auf einer Fläche von rund 2.700 Quadratmetern wurde unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite der Straßenoberbau bis zur unteren ungebundenen Tragschicht abgetragen und mit einer neuen ungebundenen oberen Tragschicht bzw. mit einer neuen bituminösen Trag- und Deckschicht versehen. Die Oberflächenentwässerung wurde entsprechend den neuen Gegebenheiten ebenfalls erneuert. Neue Parkstreifen entlang der Landesstraße L 23 sorgen in Zukunft für ausreichend Parkmöglichkeiten. Für ein natürliches Erscheinungsbild sorgen zahlreiche Grüninseln. Der Kreuzungsbereich L 23/Steinzeile/Bergstraße wurde durch eine Insel verkehrssicher umgestaltet.

Die Bauarbeiten für die Um- und Neugestaltung wurden mit Genehmigung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer von der Straßenmeisterei Laa an der Thaya mit Bau- und Lieferfirmen der Region aufgeteilt auf die Jahre 2024 bis 2026 errichtet. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 366.000 Euro, wobei rund 175.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 191.000 Euro auf die Gemeinde Neudorf im Weinviertel entfallen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]