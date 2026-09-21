  • 21.09.2026, 13:46:32
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ÖHV dankt Stefan Schnöll

Dank und Anerkennung für seinen Einsatz für den Tourismus spricht die ÖHV dem scheidenden Tourismusreferenten, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll aus.

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) dankt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll für die gute und kooperative Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch. „Stefan Schnöll war immer gesprächsbereit, hatte ein offenes Ohr für die Anliegen der Branche und war interessiert an konstruktiven Lösungen“, betont Walter Veit, ÖHV-Präsident und Landesvorsitzender in Salzburg.

Salzburg mit Guest Mobility Ticket zu Vorreiter in nachhaltiger Mobilität gemacht

Ein Meilenstein sei Schnöll mit der Einführung des Guest Mobility Tickets gelungen, das einen erkennbar positiven Gesamtnutzen für die öffentliche Mobilität und den Tourismus brachte. Die über Parteigrenzen hinweg ausgesprochene Anerkennung für die Arbeit des scheidenden Landeshauptfrau-Stellvertreters beweise seine Kompetenz, sein Engagement und auch das von seiner zwischenmenschlich-orientierten Art geprägte Auftreten und Miteinander, so der Interessenvertreter.

Tourismus bei der Landeshauptfrau in guten Händen

Dass der Tourismus als wirtschaftliche Leitbranche des Landes künftig bei Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ressortieren werde, begrüßt Veit als kluge Entscheidung: „In der angespannten Wirtschaftslage brauchen wir starke politische Unterstützung.“

Pressefotos von ÖHV-Präsident Walter Veit, Landesvorsitzender der ÖHV Salzburg, finden Sie auf der Website zum Download.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse.

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Martin Stanits
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