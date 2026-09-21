  • 21.09.2026, 13:30:02
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Vorschau auf die 14. Sitzung des Wiener Landtages

Wien (OTS) - 

Morgen, Dienstag, 22. September, tritt der Wiener Landtag ab 9 Uhr zu seiner 14. Sitzung in der laufenden Legislaturperiode zusammen. Begonnen wird mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen zu folgenden Themen: Klassenwiederholungen in öffentlichen Volksschulen; Wiener Klima-Allianzen; Kultur-Euro; Auszahlung der Mindestsicherung an alleinerziehende Mütter; Wiener Grundversorgung – gemeinnützige Hilfstätigkeiten von Asylwerber*innen

Das Thema der Aktuellen Stunde wird diesmal von der ÖVP eingebracht. Es lautet „Kultursteuer von SPÖ und NEOS als Warnsignal - keine neuen Steuern per Landesgesetz, Belastungen streichen“

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Naturschutzbericht 2025, die 2. Dienstrechts-Novelle 2026 sowie der Bericht der Direktion der Museen der Stadt Wien über das Jahr 2025.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.

Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
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