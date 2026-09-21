„Ein Ort am Wort“ - 20. Ausgabe der erfolgreichen Diskussionssendung in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die Septemberausgabe der Diskussionssendung „Ein Ort am Wort“ ist bereits die 20. Sendung, die zu einem vieldiskutierten Thema in Niederösterreich stattfindet und zum Meinungsaustausch einlädt. Der ORF Niederösterreich hat dieses neue Diskussionsformat 2023 ins Leben gerufen. Inzwischen wurde es von ORF-Landesstudios in weiteren Bundesländern übernommen.

Schon bei der ersten Diskussionssendung in Langschlag am 18. Oktober 2023 war der Andrang groß: Zum Thema „Der Wolf – Bedrohung oder Bereicherung?“ gab es einen intensiven Meinungsaustausch. Das Format ermöglicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine ausgewogene Diskussion, bei der unterschiedliche Blickwinkel beleuchtet werden. In den vergangenen Jahren standen unter anderem umstrittene Windkraftanlagen, die Schließung kostenintensiver Eislaufplätze, der Umbau des Rettungswesens, eine Verlängerung des Grundwehrdienstes sowie das Für und Wider der geplanten Traisental-Schnellstraße zur Debatte.

„Wie viel ist zu viel? Diskussion um Touristenströme“

Donnerstag, 24. September 2026, um 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON

Dürnstein in der Wachau zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen und zieht jährlich hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Besonders an Spitzentagen treffen Ausflugsgäste von Donaukreuzfahrtschiffen, Reisebusse, Radfahrende und Individualtouristen gleichzeitig in der kleinen Altstadt ein. Für Gastronomie, Hotellerie und Handel ist der Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Gleichzeitig klagen Anrainerinnen und Anrainer immer wieder über Gedränge, Verkehr und eine sinkende Wohnqualität.

Das Thema wird in Dürnstein bereits seit Jahren diskutiert. Gemeinde, Land und Tourismusregion haben Maßnahmen gesetzt, um Gäste besser zu verteilen: Schiffsanlegungen wurden teilweise verlagert, neue Besucherrouten sollen auch abseits der Hauptstraße durch den Ort führen und für Radfahrende gibt es eine Alternative zum Weg durch die Altstadt. Eintrittsgelder oder fixe Zeitfenster für Gäste wurden bisher jedoch nicht eingeführt.

Andere Städte kämpfen mit ähnlichen Problemen

Die Wachau steht mit dieser Diskussion nicht allein da. Auch Hallstatt (Oberösterreich), Salzburg oder Zell am See (Salzburg) sind mit starkem Besucherandrang konfrontiert. International setzen Städte und Regionen auf unterschiedliche Maßnahmen. Unter dem Titel „Wie viel ist zu viel? Diskussion um Touristenströme“ ist „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz am 24. September im Alten Klosterkeller in Dürnstein zu Gast, um Meinungen auszutauschen, wie ein gutes Miteinander von Gästen und Bevölkerung gelingen kann. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderen Johannes Christian Thiery, Hotelier in Dürnstein, Donau-Tourismus-Prokurist Adi Aigner, Cornelia Dlabaja, Professorin für nachhaltige Stadt- und Tourismusentwicklung an der Fachhochschule der WK Wien, Alice Wanner, Expertin für nachhaltigen Tourismus an der IMC Krems, Nicolaus Hofbauer, Head of Sales bei der DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH, sowie Manfred Traunmüller, Geschäftsführer der Donau Touristik GmbH.

Die Diskussion wird am 24. September ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON und auf sound.ORF.at ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Alter Klosterkeller in Dürnstein (Anzuggasse 237, 3601 Dürnstein). Reservierungen sind nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 2711 292.