Neue „Österreichhits“ auf ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) -

We love Austria: Ab 24. September präsentiert ORF Radio Vorarlberg die rundumerneuerten „Österreichhits“. Valentina Pisoni, bekannt und beliebt als Stimme von „Guten Morgen Vorarlberg“, moderiert die Sendung jeden Donnerstag von 21.00 bis 22.00 Uhr.

Mix aus Heimatgefühl und modernem Österreich-Sound

Neben einem neuem Sounddesign gibt’s anlässlich des Refreshments auch eine modernere Musikausrichtung. Von bekannten Hits über junge, neue Künstlerinnen und Künstler bis zu Songs, die man sonst gar nicht so auf dem Schirm hat, steht die Sendung für den richtigen Mix aus Heimatgefühl und modernem Österreich-Sound. Dazu gibt es auch immer wieder Interviews von den Musikerinnen und Musikern, die durch Vorarlberg touren. Moderatorin Valentina Pisoni feiert die österreichische Musik und präsentiert, was Österreich musikalisch zu bieten hat – nämlich richtig große Abwechslung und Vielfalt durch alle Jahrzehnte hindurch.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit der Neuausrichtung der Sendung ‚Österreichhits‘ lassen wir die österreichische Musik hochleben – von etablierten Größen bis zu neuen Talenten. Valentina Pisoni liebt den Sound ‚Made in Austria‘. Sie ist darum genau die richtige Moderatorin, um diesen Mix in Rot-Weiß-Rot auf ORF Radio Vorarlberg zu gestalten und zu begleiten.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Musik aus Österreich ist ein wichtiger Bestandteil unserer Identität als ORF Radio Vorarlberg und ich freue mich, dass wir sie jede Woche ganz prominent anbieten können – auf ORF Radio Vorarlberg und auf sound.ORF.at.“

Valentina Pisoni, Moderatorin „Österreichhits“: „Österreichische Künstlerinnen und Künstler erzählen oft von Lebenssituationen, Orten und Dingen, die einem selbst vertraut sind. Viele dieser Songs begleiten mich schon seit meiner Kindheit und sind mit Erinnerungen verbunden. Gleichzeitig liebe ich es, neue österreichische Künstlerinnen und Künstler zu entdecken und zu sehen, wie vielfältig unsere Musik heute ist. Von großen Klassikern, die man sofort mitsingen kann, bis hin zu neuen Künstlerinnen und Künstlern, die gerade ihren eigenen Sound entwickeln: Da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Genau diese Mischung möchte ich in den ‚Österreichhits‘ feiern.“