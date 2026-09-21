  • 21.09.2026, 13:15:02
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AVISO: Pressekonferenz zum Beschluss der Reform der betrieblichen Altersvorsorge

Fachverband und Vertreter der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS präsentieren die größte Reform der betrieblichen Altersvorsorge und neue Entscheidungsmöglichkeiten

Wien (OTS) - 

Am 23. September beschließt der Nationalrat die umfassende Reform der betrieblichen Altersvorsorge. Mit dem Gesetzespaket sollen künftig deutlich mehr Menschen Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension erhalten. Gleichzeitig werden die Wahlmöglichkeiten bei der Veranlagung der Abfertigung NEU erweitert und die Voraussetzungen für höhere Ertragschancen geschaffen.

Einen Tag nach dem Parlamentsbeschluss zieht der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen gemeinsam mit Vertreter:innen der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS Bilanz: Was bringt die Reform konkret für die Beschäftigten? Welche Verbesserungen werden unmittelbar wirksam? Und welche weiteren Schritte sind notwendig, um die Zusatzpension in Österreich langfristig zu stärken?

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen lädt die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz ein.

Speaker:innen

  • MMag. Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen (ÖVP)
  • Josef Muchitsch, Vorsitzender Sozialausschuss, Abg. z. NR. (SPÖ)
  • Mag. Christoph Pramhofer, NEOS-Kapitalmarktsprecher und Abg. z. NR
  • Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen

Termin: Donnerstag, 24. September 2026, 12:00 Uhr
Ort: APA-Pressezentrum, Wien

Die Pressekonferenz wird auch per Livestream übertragen. Journalist:innen können die Pressekonferenz online mitverfolgen und ihre Fragen direkt über das Livestream-Tool stellen.

Livestream: https://events.streaming.at/wko-20260924

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme vor Ort oder online und bitten um Anmeldung unter: [email protected]

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Stefan Szakusits
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