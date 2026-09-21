Riesenerfolg für "Resident Evil": Weltweit auf Nummer 1

München (OTS) -

Die Constantin Film-Produktion "Resident Evil" feiert einen sensationellen Kinostart. Der Film von Regisseur Zach Cregger, bekannt für seine Horrorhits "Barbarian" und "Weapons", spielte allein in den USA am Startwochenende geschätzte 60 Mio. US-Dollar ein und markiert damit den größten Start in der Geschichte der Franchise.

Weltweit kommt "Resident Evil" sogar auf rund 108,3 Mio. Dollar - nicht nur der beste Start, den die Franchise je erlebt hat, sondern zugleich der bisher größte Erfolg in Zach Creggers Karriere als Filmemacher. Damit übertrifft er selbst das Ergebnis seines Vorjahreshits "Weapons", der weltweit auf 70 Mio. Dollar kam. Insgesamt ist das der beste internationale Start eines Horrorfilms überhaupt in diesem Jahr. Und das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft: Rund 13 Prozent der internationalen Märkte müssen erst noch starten, darunter wichtige Territorien wie Thailand, Japan und China.

Auch in Deutschland liefert der neueste Horrorstreich von Zach Cregger starke Zahlen: Mit 177.000 Besucherinnen und Besuchern und einem Box Office von 2,1 Mio. Euro erobert "Resident Evil" auf Anhieb Platz 1 der deutschen Kinocharts.

Inhalt: Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg - und ein Horror, der alles verschlingt.

Zach Cregger inszeniert "Resident Evil" nach seinem Drehbuch, das er gemeinsam mit Shay Hatten (JOHN WICK: KAPITEL 4, "Army of the Dead") geschrieben hat. In den Hauptrollen spielen Austin Abrams (WEAPONS), Paul Walter Hauser (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE), Zach Cherry (FALLOUT, "Severance"), Kali Reis (MERCY, "True Detective") und Johnno Wilson (GRAPEFRUIT).

"Resident Evil" ist eine Produktion der Constantin Film mit Vertigo Pictures, Playstation Productions, Columbia Pictures und Davis Films. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Zach Cregger, Roy Lee, Miri Yoon, Victor Hadida, Asad Qizilbash und Carter Swan. Executive Producer sind Oliver Berben, Richard Wright und Robert Bernacchi.