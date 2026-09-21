  • 21.09.2026, 12:26:32
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Über 200 Gäste beim Doderer-Symposium im Wien Museum

Wien (OTS) - 

Mehr als 200 Gäste aus Österreich und Deutschland besuchten am 19. September das Symposium „Doderers Wien: Ein Autor und seine Stadt“ im Wien Museum. Die von Martin Maxl für die Heimito von Doderer-Gesellschaft Wien initiierte und organisierte Veranstaltung widmete sich Werk, Sprache und Wirkung des großen Wiener Romanciers. Auf besonderes Interesse stieß der Vortrag von Martin Mosebach über Doderers Sprache und Stil. Das Wien Museum wurde an diesem Spätsommertag zu einem Ort literarischer Begegnung mit, um Doderer selbst zu bemühen, „Rahmen, Stil und Parfüm“. Die Heimito von Doderer-Gesellschaft Wien sieht den großen Zuspruch als Bestätigung eines anhaltenden Interesses an Doderers Werk — auch über Österreich hinaus.

Rückfragen & Kontakt

Heimito von Doderer-Gesellschaft Wien
Dr. Martin Maxl
Telefon: 0699 / 1505 7380

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