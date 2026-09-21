- 21.09.2026, 12:15:32
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- OTS0104
Termine am 22. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 14. Wiener Landtag (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
- 12.00 Uhr, Fototermin zur Eröffnung der WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ mit u.a. Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Bezirksobfrau der Wirtschaftskammer Wien Silvia Lang (2., Vorgartenmarkt)
(Schluss) red
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