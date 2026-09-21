Kristina Sprenger und Sigi Fink sind „2 in Tirol“ am 23. September in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit der dritten Auflage von „2 in Tirol“ erhält die Sendung nicht nur ein neues Moderationsduo, sondern erweitert auch ihren Blick über die Landesgrenzen hinaus. Die Tiroler Schauspielerin Kristina Sprenger bringt Herzlichkeit, Erfahrung und ihre enge Verbundenheit mit Tirol ein. Ihr zur Seite steht der Südtiroler Wetterexperte und „Guten Morgen Österreich“-Moderator Sigi Fink, der mit Humor und Natürlichkeit überzeugt. So gehen die beiden am Mittwoch, dem 23. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf eine vergnügliche Reise durch die Europa-Region Tirol, Südtirol und das Trentino, wo es heißt: „Heimat grenzenlos entdecken“. Gemeinsam finden sie besondere Orte und treffen außergewöhnliche Menschen. Für musikalische Momente sorgen Lena Schaur, Tel Tipes und Max von Milland.

Esther Mitterstieler, Landesdirektorin ORF Tirol: „Für mich macht Tirol vor allem seine Vielfalt aus: die Menschen, ihre Geschichten und die engen Verbindungen weit über die Landesgrenzen hinaus. Mit der dritten Ausgabe von ‚2 in Tirol‘ richten wir den Blick deshalb erstmals verstärkt auf die Europa-Region. Das neue Moderationsduo entdeckt gemeinsam, was Tirol, Südtirol und das Trentino so besonders verbindet – und wie viel es in dieser außergewöhnlichen Region noch zu erleben gibt.“

Anton Mattle, Landeshauptmann Tirol und Euregio-Präsident: „Die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino hat vieles zu bieten. Uns verbinden nicht nur eine gemeinsame Geschichte, eine starke Wertehaltung und das Selbstbewusstsein starker Regionen, sondern vor allem viele wunderbare Plätze und Orte. Meine Euregio-Präsidentschaft steht unter dem Motto ‚Grenzenlose Kraft. Gemeinsam!‘. Denn gemeinsam haben wir mehr Schlagkraft. Und deshalb freut es mich, dass das spannende und unterhaltsame Format ‚2 in Tirol‘ die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino erkundet und für viele Menschen erlebbar macht. Die Zuseherinnen und Zuseher können sich auf eine ganz besondere Reise nördlich und südlich des Brenners freuen.“

Kristina Sprenger, Schauspielerin und Moderatorin: „‚2 in Tirol‘ war eine großartige, spannende, sportliche, kulturelle, kulinarische Reise mit so viel schönen Begegnungen. Ein wahres Geschenk, gemeinsam mit Sigi Fink Tirol und Südtirol entdecken zu dürfen. Die traumhafte Landschaft, die liebenswerten Menschen und ihre bunten Geschichten haben sich fest in meinem Herzen verankert! Ich hoffe, das Publikum spürt das auch und hat so viel Freude damit wie Sigi und ich.“

Sigi Fink, ORF-Moderator: „‚2 in Tirol‘ war eine sehr intensive, erlebnisreiche und schöne Erfahrung. Das gesamte Team rundherum – vom Regisseur über den Cutter und Tontechniker bis hin zur Moderation gemeinsam mit Kristina Sprenger – hat diese Entdeckungsreise zu etwas Besonderem gemacht. Es hat mit allen viel Spaß gemacht und es sind dabei auch neue Freundschaften entstanden, auf unserem Weg vom Brenner bis an den Gardasee. Schöne Platzln, spannende und charismatische Menschen, die uns Einblicke in ihr Leben gaben. Ich möchte die Zeit mit meiner lieben Moderationspartnerin Kristina Sprenger nicht missen und hoffe auf ein nächstes Mal ‚2 in Tirol‘“.

„2 in Tirol– Heimat grenzenlos entdecken“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Tirol. Regie führte Titus Hollweg, nach einem Buch von Gregor Barcal-Korrak.