Happy Birthday, Christoph Waltz!

Wien (OTS) -

Filmische Brillanz, faszinierende Wandlungsfähigkeit und internationale Strahlkraft: Christoph Waltz ist einer der wenigen österreichischen Schauspieler, die in Hollywood Kinogeschichte geschrieben haben. ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF ON gratulieren dem aus Wien stammenden, zweifachen Oscar-Preisträger, der am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, seinen 70. Geburtstag feiert, mit zahlreichen filmischen Höhepunkten und einer Doku, die das Leben abseits der Kamera beleuchtet.

Von „Django Unchained“ bis „Kommissar Rex“ – Christoph Waltz in ORF 1 und ORF 2 sowie auf ORF ON

Am Sonntag, dem 27. September, steht der Fernsehabend in ORF 1 und auf ORF ON ganz im Zeichen des Jubilars: In Quentin Tarantinos meisterhaftem Western-Epos „Django Unchained“ (20.15 Uhr) brilliert Christoph Waltz in der Rolle eines deutschen Kopfgeldjägers, für die er mit seinem zweiten Oscar und Golden Globe ausgezeichnet wurde. Die Doku „Christoph Waltz – Der Charme des Bösen“ (22.55 Uhr) zeichnet den außergewöhnlichen Lebensweg des Künstlers nach und lässt prominente berufliche Wegbegleiter und private Bekannte zu Wort kommen. Im bildgewaltigen Abenteuerfilm „Legend of Tarzan“ (23.50 Uhr) gibt Waltz als skrupelloser Schurke den perfekten Kontrapunkt zum Helden des Dschungels.

Die Verwechslung der Ferienunterkünfte zweier Familien gibt am Samstag, dem 3. Oktober, in ORF 2 den Weg für „Die Verzauberung“ (11.00 Uhr) in malerischer Berglandschaft frei. Beide Elternpaare kommen einander dabei zu nahe und verlieren den angetrauten Partner aus dem Sinn. Im Gefühlsdurcheinander der Erwachsenen allein gelassen, machen sich deren Kinder auf in die weite Welt und verirren sich. Es spielen neben Christoph Waltz u. a. Katharina Müller-Elmau, Heio von Stetten und Katharina Abt. In ORF 1 ist der Jubilar am 3. Oktober in einer „Kommissar Rex“-Dacapo-Folge zu sehen, wenn „Der Puppenmörder“ (11.55 Uhr) Tobias Moretti und seinen vierbeinigen Ermittlungspartner auf den Plan ruft.

ORF-III-Filmabend am 2. Oktober mit „Du bist nicht allein – Die Roy Black Story“, „Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit“ und „Gott des Gemetzels“

ORF III widmet Christoph Waltz am Freitag, dem 2. Oktober, einen dreiteiligen Filmabend: Auf dem Spielplan steht „Du bist nicht allein – Die Roy Black Story“ (20.15 Uhr) mit dem Jubilar in der Titelrolle. In „Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit“ (21.55 Uhr) kreuzen sich auf wundersame Weise die Wege von gut einem Dutzend Singles in München, deren Schicksale sich dabei miteinander verknüpfen. Den Abend beschließt Roman Polańskis Schwarze Komödie „Gott des Gemetzels“ (23.25 Uhr). Das Treffen zweier Ehepaare aufgrund eines Zwists zwischen deren Kindern verwandelt sich dabei in einen Alptraum, wenn anfänglich noch hochgehaltene zivilisierte Umgangsformen zunehmend in Vergessenheit geraten. Neben Christoph Waltz sind u. a. Kate Winslet, Jodie Foster und John C. Reilly zu sehen.