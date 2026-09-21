„Dok 1: Ausgetrunken – Abschied vom Alkohol“: Hanno Settele fragt sich, wie der Trend zu „No und Low“ hierzulande angekommen ist

Wien (OTS) -

Österreich gilt als Land des Biers, des Weins und des gepflegten Anstoßens: Kein Fest und kein Wirtshausbesuch kommt ohne Seiterl, Achterl oder Schnapserl aus. Wir leben in einem Hochkonsumland. Doch der Pro-Kopf-Konsum sinkt – Tendenz weiter fallend, vor allem bei jungen Menschen. Der Trend zu weniger Promille hat Folgen: Einerseits geraten Nachtlokale zunehmend unter Druck, andererseits wachsen neue alkoholfreie Marktsegmente. Die heimische Trinkkultur ist im Umbruch. Zwischen leerstehenden Nachtlokalen, alkoholfreiem Wein und Brauchtumsfesten wie dem Villacher Kirchtag fragt sich Hanno Settele am Mittwoch, dem 23. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in der aktuellen „Dok 1“-Ausgabe „Ausgetrunken – Abschied vom Alkohol“, wie sich die Veränderung des Konsumverhaltens auf Gastronomie und Produktion auswirkt, was das mit unserer Feierkultur macht und wie der Trend zu „No und Low“ – zu keinem oder wenig Alkohol – ausgerechnet hierzulande angekommen ist.

In Neulengbach besucht Hanno Settele den legendären Nachtclub „Till“. Dieser musste im Mai 2026 endgültig zusperren. Ein Grund: Das veränderte Ausgehverhalten junger Menschen machte das Überleben der einstigen Kultstätte unmöglich. Betreiber Matthias Czepa ist dennoch überzeugt: Mit dem richtigen Programm kommen die Jungen zurück in die Clubs. Lieber als in den Club gehen junge Leute ins Fitnessstudio, glaubt Manfred Janko. Er steht seit 43 Jahren selbst hinter der Bar seines Lokals „La Bodega“. Seine Beobachtung: Vor allem junge Menschen treffen sich seltener spontan und geben dafür mehr Geld für Essen als für Getränke aus. Auch die Villacher „Luna Bar“ hat das Lokalsterben in der Innenstadt überlebt – obwohl die Jungen seit Corona lieber zu Hause vorglühen und seltener unterwegs sind. Nur am Villacher Kirchtag, dem größten Brauchtumsfest Österreichs, fließt der Alkohol in Strömen. Feier-Ausnahmezustand herrscht auch am Frequency Festival in St. Pölten. Dass der Alkoholkonsum im Land sinkt, würde man hier nicht vermuten.

Doch dass sich etwas bewegt im Hochkonsumland Österreich, ist nicht zu übersehen. Hanno Settele taucht selbst in die Welt ohne Alkohol ein: Bei der ersten Wein-Entalkoholisierungsanlage Österreichs im Weingut Toifl – einer Millioneninvestition –, bei einer alkoholfreien Weinverkostung im Getränkeladen „Kein&Low“ und auf der Tanzfläche des „Ecstatic Dance“. Hier herrscht das Motto: Rausch durch Tanzen statt durch Substanzen. Allerdings wird nicht überall so gefeiert, denn während der Alkoholkonsum hierzulande sinkt, steigt der Konsum synthetischer Drogen wie Kokain an. Wie berauscht sich Österreich also wirklich im Jahr 2026? Sind wir auf dem Weg in eine nüchternere Zukunft oder bleibt Alkohol der gesellschaftliche Kitt eines Landes, das sich gern zuprostet? Antworten auf diese Fragen sucht Hanno Settele in „Dok 1“.