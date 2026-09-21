Zum Welttierschutztag: Tierschutz Austria startet Aufruf zum stressfreien Maulkorbtraining

Wien/Vösendorf (OTS) -

In zehn Tagen ist Welttierschutztag. Tierschutz Austria nutzt den internationalen Aktionstag am 4. Oktober für einen praktischen Appell: Hundehalterinnen und Hundehalter sollen die kommenden Tage nutzen, um ihren Hund ruhig und positiv an den Maulkorb zu gewöhnen – bevor er in U-Bahn, Ordination oder bei Giftködergefahr plötzlich gebraucht wird.

Ein Maulkorb bedeutet nicht, dass ein Hund gefährlich ist. Er kann gesetzlich vorgeschrieben, medizinisch sinnvoll oder lebensrettend sein. Entscheidend ist der Aufbau: frühzeitig, freiwillig und ohne Druck.

„Der Welttierschutztag darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Tierschutz beginnt im Alltag – und der Maulkorb ist kein Strafwerkzeug. Wer ihn erst in der U-Bahn überstülpt, erzeugt Angst. Wer ihn jetzt in kleinen Schritten aufbaut, schenkt seinem Hund Sicherheit.“ Stephan Scheidl, Tierheimleitung Tierschutz Austria.

Tierschutz Austria hat dazu Tutorials auf YouTube veröffentlicht. Sie zeigen den stressfreien Aufbau: ohne Druck kennenlernen, freiwillig die Nase hineinstecken, positiv verknüpfen und die Tragezeit langsam steigern. Abrufbar unter www.youtube.com/@TierschutzAustria. Tierschutz Austria lädt Halterinnen und Halter ein, zum Welttierschutztag mit dem Training zu beginnen. Ziel ist ein Maulkorb, den der Hund entspannt trägt – nicht erduldet.

„Ein Hund, der den Maulkorb kennt, bleibt in Bahn, Ordination und auf der Straße ruhiger. Wer jetzt dranbleibt, macht aus einer Pflicht ein Werkzeug der Sicherheit,“ so Scheidl.