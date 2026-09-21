FPÖ – Krauss: Scharfe Abrechnung mit dem System Ludwig

Wien (OTS) -

„Das System Ludwig ist gescheitert. Rekordschulden, gebrochene Versprechen, explodierende Kosten bei Großprojekten und eine Skandalserie rund um rote Netzwerke und Hinterzimmerpolitik sind die Bilanz dieses Bürgermeisters. Die Zeit, in der man sich Skandale mit Hochglanzinseraten freikaufen konnte, ist vorbei“, erklärte FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss heute in der von der FPÖ verlangten Sondersitzung des Wiener Gemeinderates.

Scharfe Kritik übte Krauss an den NEOS die sich wieder einmal schützend vor Bürgermeister Ludwig gestellt haben: „Gegen Postenschacher, für Transparenz, dafür sind die NEOS einst angetreten. Heute sind sie die Schutzmauer für das rote System und verteidigen genau jene Zustände, die sie einst bekämpfen wollten.“

Für Krauss zeigt sich auch bei den zentralen Projekten der Stadtregierung ein klares Muster. Ob 365-Euro-Jahreskarte, U2/U5, Wien-Holding-Arena oder Fernbusterminal: „Groß ankündigen, Millionen versenken, Verantwortung abschieben und am Ende die Wiener zur Kasse bitten. Wien braucht stattdessen Aufklärung, einen politischen Kurswechsel und Neuwahlen. Die Wiener sollen selbst über die Zukunft dieser Stadt entscheiden.“