  • 21.09.2026, 11:31:02
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Green Finance Alliance – Allianz wechselt zu neuer Form der Partnerschaft

Wien (OTS) - 

  • Neue Form der Dialog Partnerschaft bietet Finanzunternehmen mit internationaler Konzernstruktur gleichermaßen Flexibilität und aktive Einbindung in das Netzwerk der Green Finance Alliance
  • Nachhaltigkeitsdaten der Allianz Österreich fließen bereits vollständig in das gruppenweite CSRD Reporting der Allianz SE ein
  • Allianz Österreich bleibt der Green Finance Alliance als Dialog Partner eng verbunden

Die Green Finance Alliance hat mit der GFA-Dialog Partnerschaft ein neues Format geschaffen, das international agierenden Finanzunternehmen die notwendige Flexibilität bietet und gleichzeitig die aktive Einbindung in das Netzwerk der GFA sicherstellt. Die Allianz Österreich nutzt diese Möglichkeit und wechselt einvernehmlich vom Status eines Gründungsjahrmitgliedes zur neuen GFA-Dialog Partnerschaft.

Die Allianz bekennt sich klar zu Maßnahmen, um Netto-Null zu erreichen, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und im Einklang mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C. Die Allianz in Österreich wird sich als Dialogpartner weiterhin am fachlichen Austausch der Green Finance Alliance beteiligen und die Umsetzung der gruppenweiten Klimaziele unterstützen.

„Unser gruppenweiter Net Zero Transition Plan ist ambitioniert, und die Allianz Österreich leistet dazu einen Beitrag. Der Wechsel zur GFA-Dialog Partnerschaft vereinfacht unsere Berichtsprozesse, und wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten“, so Sabine Stöger, CFO der Allianz in Österreich.

Die Allianz in Österreich wird im Rahmen der Gruppe und als Dialog Partner der Green Finance Alliance weiterhin einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zu den Zielen des Pariser Abkommens leisten.

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Allianz Österreich
Dr. Thomas Gimesi
Telefon: +43 676 878 222 914
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Website: https://www.allianz.at/

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