Einfacher Zugang zum Kryptohandel

Salzburg (OTS) -

Seit August 2026 bietet Raiffeisen Salzburg über seine Banking-App Mein ELBA einen einfachen Zugang zum Kryptohandel von Bitpanda. Raiffeisen-Kund:innen erhalten Zugang zu über 650 Kryptocoins und -tokens des renommierten österreichischen Finanztechnologie-Unternehmens Bitpanda.

Neben den klassischen Leistungen von Raiffeisen, wie Girokonten, Sparbücher, Veranlagung oder Kredite können Nutzer:innen nun direkt über die Mein ELBA-App die Welt der Kryptowährungen bei Bitpanda entdecken.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist heute eine der führenden Plattformen im europäischen Kryptohandel. Bitpanda GmbH ist streng reguliert, MiCAR-konform und unterliegt der Kontrolle staatlicher Finanzaufsichtsbehörden, um den zuverlässigen Handel mit digitalen Assets zu gewährleisten.

„Nach intensiver Prüfung haben wir uns für eine Kooperation mit dem Anbieter Bitpanda entschieden. Damit ist die Mein ELBA-App das Tor zu Bitpanda,“ erklärt Manfred Quehenberger, Mitglied der Geschäftsleitung beim Raiffeisenverband Salzburg, die Partnerschaft.

Nadeem Ladki, Global Head of Bitpanda Enterprise, dazu: „Digitale Assets sind ein fester Bestandteil moderner, breit diversifizierter Portfolios. Unsere Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Bankengruppe zeigt, wie Banken ihren Kunden einen unkomplizierten Zugang zu genau diesen Assets ermöglichen können. Wir sind stolz, diese Entwicklung als verlässlicher Partner zu begleiten und freuen uns, das Angebot nun auch in Salzburg weiter auszubauen.“

Vom vertrauten Bankenumfeld zu Bitpanda

Für Kund:innen bedeutet der Zugang zu Bitpanda über die Mein ELBA-App vor allem Benutzerfreundlichkeit, denn sie gelangen aus ihrer vertrauten Banking-App direkt zum externen Kryptodienstleister. Raiffeisen Salzburg ermöglicht damit ausschließlich den Zugang, der Handel erfolgt über Bitpanda.

Manfred Quehenberger ergänzt: „Die Erfahrungen aus dem Raiffeisensektor Österreich und Bitpanda zeigen, dass sich die Brücke zwischen der klassischen Bank und einem seriösen Kryptodienstleister für die Kund:innen bezahlt macht. Nun ist es Zeit, dass wir diese Möglichkeit auch unseren Salzburger Kund:innen anbieten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bitpanda.“

Synergien entstehen

Kooperationen zwischen Banken und Kryptoanbietern sind noch vergleichsweise neu, da beide Bereiche lange Zeit weitgehend getrennt voneinander agierten. Nun zeigen die Synergien der letzten Jahre: Kund:innen profitieren von einem vertrauten Bankumfeld und zugleich vom spezialisierten Angebot eines etablierten Kryptodienstleisters.

Bei Fragen rund um die neuen Möglichkeiten in der Mein ELBA-App werden Raiffeisen Salzburg-Kund:innen durch die Servicehotline unterstützt:

+43 (0) 599 + Bankleitzahl + 992

Montag bis Freitag 7:00 – 21:00 Uhr

Samstag 9:00 – 17:00 Uhr

Über Kryptohandel

Kryptohandel bezeichnet den Kauf und Verkauf von digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin oder anderen Kryptowährungen über spezialisierte Plattformen. Der Preis dieser Assets richtet sich nach Angebot und Nachfrage und kann daher deutlich schwanken. Anders als bei klassischen Sparprodukten oder vielen Wertpapieren handelt es sich um eine eigenständige Anlageklasse mit eigenen Chancen und Risiken. Für Interessierte ist es daher wichtig, sich vor einem Einstieg gut über Funktionsweise, Preisentwicklung und Risikoprofil zu informieren.

Hinweis: Der Markt für digitale Assets ist mit Risiken verbunden und unterliegt starken Wertschwankungen – eine Wertminderung oder ein Totalverlust ist dabei jederzeit möglich.

Über Bitpanda Enterprise

Bitpanda Enterprise ist die Infrastrukturlösung von Bitpanda für institutionelle Kunden. Die Plattform bietet eine einheitliche Technologie, die es Banken, Fintechs, Brokern, Handelsfirmen, Family Offices und Unternehmenskunden ermöglicht, in großem Umfang auf digitale Assets zuzugreifen. Sie vereint Investment-Infrastruktur, Liquidität, Verwahrung (Custody), Zahlungsdienste, Stablecoins und Tokenisierung in einem integrierten Ökosystem. Bitpanda Enterprise ist auf langfristiges institutionelles Wachstum ausgerichtet und legt besonderen Fokus auf Compliance, Transparenz und Skalierbarkeit – und unterstützt Institutionen so dabei, eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitaler Wirtschaft zu schlagen. Durch seine institutionellen Partnerschaften ermöglicht Bitpanda Enterprise derzeit Endnutzern in der EU, dem Vereinigten Königreich, den VAE und Lateinamerika den Zugang zu digitalen Assets. Zu den Partnern zählen unter anderem N26, Société Générale, Deutsche Börse Group, ausgewählte Raiffeisenbanken, RAKBANK sowie Onda Finance.

Über Raiffeisen Salzburg

Raiffeisen ist seit über 130 Jahren in Salzburg. Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) beschäftigt im Bankenbereich rund 1.000 Mitarbeiter:innen und in der 100%-Tochter Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) weitere rund 750 Mitarbeiter:innen.

Gemeinsam mit den 33 selbstständigen Raiffeisenbanken und deren rund 1.450 Mitarbeiter:innen bildet der RVS die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg (RBGS). Raiffeisen Salzburg ist die größte regionale Bankengruppe in Salzburg. Als Universalbank ist sie

Marktführer im Finanzdienstleistungsgeschäft und betreut an den insgesamt 132 Bankstellen über 385.000 Kund:innen; die aggregierte Bilanzsumme 2025 betrug 23,3 Mrd. Euro. Mehr auf www.rvs.at