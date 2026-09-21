Minato48° Österreich treibt Wachstumskurs voran: Umfirmierung abgeschlossen und Schlüsselpositionen neu besetzt

Wien (OTS) -

Mit der abgeschlossenen Umfirmierung von TSPD zu Minato48° ist ein sichtbarer Schritt in der Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe vollzogen.

Parallel dazu treibt die Gruppe die Umsetzung ihrer angekündigten Wachstumsstrategie voran. Neben organischem Wachstum und gezielten Unternehmenszukäufen werden dafür auch die internen Strukturen konsequent weiterentwickelt. Mit der Besetzung zweier Schlüsselpositionen in den Bereichen Human Resources und Rechnungswesen stärkt Minato48° Österreich nun gezielt die organisatorische Basis für die geplante Expansion.

Asya Kochevska übernimmt gruppenweite HR-Verantwortung

Als Head of Human Resources übernimmt Asya Kochevska die Verantwortung für den gesamten HR-Bereich von Minato48° Österreich.

Kochevska verfügt über umfassende Erfahrung im Personalmanagement. Zu ihren letzten beruflichen Stationen zählten die Pochtler Industrie Holding der iSi Group sowie das Austria Trend Hotel Savoyen aus der Verkehrsbüro-Hospitality-Gruppe.

„Mein Fokus liegt darauf, gruppenweit professionelle und einheitliche HR-Strukturen zu schaffen, Prozesse zu digitalisieren und HR als strategischen Partner zu etablieren. Gleichzeitig sehe ich in Minato48° großes Potenzial als Arbeitgeber. Wir leben Werte, über die andere oft nur sprechen. Genau das möchte ich sichtbar machen und Minato48° als starke und authentische Arbeitgebermarke positionieren“, skizziert Asya Kochevska Ihren Aufgabenbereich.



Asya Kochevska ist verheiratet und Mutter einer zweijährigen Tochter und eines siebenjährigen Sohnes. Ihre Kinder sind für sie die größten Motivatoren – ebenso wie ihr Mann, mit dem sie mittlerweile fast die Hälfte ihres Lebens teilt. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie sowie beim Tennis- und Volleyballspielen.

Marvi Konci verantwortet künftig Rechnungswesen und Controlling

Auch im Finanzbereich stärkt Minato48° seine gruppenweiten Strukturen. Marvi Konci übernimmt die Leitung des Rechnungswesens.

Konci bringt seine langjährige Expertise aus der Steuerberatungsbranche mit. Zuletzt war er bei der Astoria Steuerberatung GmbH als Buchhalter und Bilanzierer tätig.

„Gerade vor dem Hintergrund des geplanten Wachstums und künftiger Unternehmenszukäufe gewinnen leistungsfähige und gruppenweit abgestimmte Strukturen im Rechnungswesen und Controlling enorm an Bedeutung,“ definiert Marvi Konci den Schwerpunkt seines Betätigungsfeldes.

Privat ist Konci seit 17 Jahren glücklich liiert und Vater eines elfjährigen Sohnes. Ein großer Teil der gemeinsamen Freizeit gehört dem Fußball: Als begeisterter Fußballfan begleitet er seinen Sohn regelmäßig zu Trainings und Spielen im In- und Ausland – und bezeichnet ihn augenzwinkernd als seinen Lieblingsspieler.

Organisatorische Basis für weiteres Wachstum

„Mit Minato48° haben wir nicht nur eine neue Dachmarke etabliert, sondern auch den Rahmen für die nächste Entwicklungsphase unserer Gruppe geschaffen. Unser angekündigter Wachstumskurs ist bereits in Umsetzung. Dazu gehört auch, unsere internen Strukturen so weiterzuentwickeln, dass sie mit der Gruppe mitwachsen können. Mit Asya Kochevska und Marvi Konci konnten wir zwei zentrale Funktionen mit erfahrenen Persönlichkeiten besetzen,“ freut sich Geschäftsführer Ernst Schöny.

„Wir wollen die Stärken und die unternehmerische Eigenständigkeit unserer einzelnen Unternehmen bewahren und zugleich dort gemeinsame Standards und Lösungen schaffen, wo sie Qualität, Effizienz und Zusammenarbeit verbessern. Gerade mit Blick auf unser weiteres Wachstum werden leistungsfähige Gruppenfunktionen dabei eine immer wichtigere Rolle spielen“, ergänzt Co-Geschäftsführer René Rubant.

Mit der neuen Dachmarke und dem gezielten Ausbau zentraler Gruppenfunktionen stellt Minato48° Österreich die Weichen für die nächste Phase seiner Entwicklung. Die angekündigte Wachstumsstrategie nimmt Fahrt auf und wird damit Schritt für Schritt organisatorisch und operativ sichtbar.