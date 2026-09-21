  • 21.09.2026, 11:13:32
  • /
  • OTS0077

Live im ORF RadioKulturhaus: Oskar Haag präsentiert neues Album

Mit Video-Livestream auf radiokulturhaus.ORF.at und zeitversetzt in ORF III

Wien (OTS) - 

Oskar Haag präsentiert am Freitag, dem 25. September 2026, um 20.00 Uhr im Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus sein neues Album „Lost Cause“ und bringt bekannte Stücke sowie neue Songs erstmals auf die Bühne. Die ausverkaufte Veranstaltung kann live im Videostream auf https://radiokulturhaus.ORF.at mitverfolgt werden und wird für eine spätere Ausstrahlung auf ORF III aufgezeichnet.

All jenen, die sich für Popmusik oder Singer-Songwriter:innen abseits des Mainstreams interessieren, ist Oskar Haag längst ein Begriff. Der mittlerweile 20-jährige Wahlwiener gilt seit seinen ersten Veröffentlichungen als große Pop-Hoffnung und ist seit mehreren Jahren als Songwriter, Musiker und Schauspieler präsent. Vor allem aber hat er sich als leidenschaftlicher Live-Musiker einen Namen gemacht. Ob bei zahlreichen Solo-Konzerten, als Support für Bands wie Tocotronic oder auf internationalen Festivalbühnen – Haag überzeugt mit Shows, die zugleich intim und hochenergetisch sind. Kaum steht er vor Publikum, entfaltet sich eine besondere Bühnenpräsenz, die seine Songs unmittelbar wirken lässt. Im ORF RadioKulturhaus präsentiert Oskar Haag nun eine besondere Album-Release-Show zu seinem zweiten Langspieler „Lost Cause“, der im Herbst erscheint. Neben bekannten Songs wie „Stargazing“ oder „Sharpen the Knives“ stehen dabei erstmals auch zahlreiche neue Stücke der vielschichtigen Platte auf dem Programm.

Die Veröffentlichung begleitet auch Haags „Lost Cause“-Tour 2026: Nach ersten Konzerten im Vereinigten Königreich und in Österreich führt sie ihn im Laufe des Jahres durch zahlreiche deutschsprachige Städte. Gemeinsam mit seiner Band – Lorenz Ambeek (Gitarre/Vocals), Ciara Gahleitner (Bass/Vocals) und Xavier Plus (Drums/Vocals) – bringt Haag die neuen Songs live auf die Bühne und gibt einen Einblick in sein nächstes musikalisches Kapitel.

Das gesamte ORF-RadioKulturhaus-Programm findet sich unter https://radiokulturhaus.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt

ORF-Öffentlichkeitsarbeit Radio
Johannes Mayer
Telefon: (01) 87878 13163
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.ORF.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF Radio

Rückfragen & Kontakt

ORF-Öffentlichkeitsarbeit Radio
Johannes Mayer
Telefon: (01) 87878 13163
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.ORF.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright