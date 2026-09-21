Live im ORF RadioKulturhaus: Oskar Haag präsentiert neues Album

Wien (OTS) -

Oskar Haag präsentiert am Freitag, dem 25. September 2026, um 20.00 Uhr im Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus sein neues Album „Lost Cause“ und bringt bekannte Stücke sowie neue Songs erstmals auf die Bühne. Die ausverkaufte Veranstaltung kann live im Videostream auf https://radiokulturhaus.ORF.at mitverfolgt werden und wird für eine spätere Ausstrahlung auf ORF III aufgezeichnet.

All jenen, die sich für Popmusik oder Singer-Songwriter:innen abseits des Mainstreams interessieren, ist Oskar Haag längst ein Begriff. Der mittlerweile 20-jährige Wahlwiener gilt seit seinen ersten Veröffentlichungen als große Pop-Hoffnung und ist seit mehreren Jahren als Songwriter, Musiker und Schauspieler präsent. Vor allem aber hat er sich als leidenschaftlicher Live-Musiker einen Namen gemacht. Ob bei zahlreichen Solo-Konzerten, als Support für Bands wie Tocotronic oder auf internationalen Festivalbühnen – Haag überzeugt mit Shows, die zugleich intim und hochenergetisch sind. Kaum steht er vor Publikum, entfaltet sich eine besondere Bühnenpräsenz, die seine Songs unmittelbar wirken lässt. Im ORF RadioKulturhaus präsentiert Oskar Haag nun eine besondere Album-Release-Show zu seinem zweiten Langspieler „Lost Cause“, der im Herbst erscheint. Neben bekannten Songs wie „Stargazing“ oder „Sharpen the Knives“ stehen dabei erstmals auch zahlreiche neue Stücke der vielschichtigen Platte auf dem Programm.

Die Veröffentlichung begleitet auch Haags „Lost Cause“-Tour 2026: Nach ersten Konzerten im Vereinigten Königreich und in Österreich führt sie ihn im Laufe des Jahres durch zahlreiche deutschsprachige Städte. Gemeinsam mit seiner Band – Lorenz Ambeek (Gitarre/Vocals), Ciara Gahleitner (Bass/Vocals) und Xavier Plus (Drums/Vocals) – bringt Haag die neuen Songs live auf die Bühne und gibt einen Einblick in sein nächstes musikalisches Kapitel.

Das gesamte ORF-RadioKulturhaus-Programm findet sich unter https://radiokulturhaus.ORF.at.