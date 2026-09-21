Mehr Güter auf der Schiene – VCÖ-Preis für Trailer Assist

Wien (OTS) -

Das von AIT Austrian Institute of Technology und Künz GmbH entwickelte KI-gestützte Assistenzsystem „Trailer Assist“ gewinnt den VCÖ-Mobilitätspreis Österreich 2026 in der Kategorie „Digitalisierung, Technologie und Automatisierung“. Die Lösung macht den Umschlag von Sattelaufliegern auf die Schiene effizienter, sicherer und zuverlässiger und unterstützt damit die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Zugleich schafft die Remote-Bedienung barriereärmere Arbeitsplätze.

Ein großer Erfolg für die Forscher:innen des AIT Austrian Institute of Technology und ihre Kolleg:innen bei Künz GmbH: Das gemeinsam entwickelte KI-gestützte Assistenzsystem „Trailer Assist“ wurde mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Österreich 2026 in der Kategorie „Digitalisierung, Technologie und Automatisierung“ ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 17.9.2026 in Wien statt.

Im Zentrum des Projekts steht eine zentrale Herausforderung für klimaverträglichen Güterverkehr: mehr Transporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Voraussetzung dafür sind sichere, präzise und effiziente Abläufe an intermodalen Umschlagspunkten. Genau hier setzt Trailer Assist an.

Was 2022 als gemeinsames Forschungsprojekt von AIT und Künz begann, ist heute eine praxiserprobte Lösung für Intermodalkranterminals. Das System unterstützt Kranführer:innen beim Umschlag von Sattelaufliegern, reduziert Fehlmanöver und verbessert Sicherheit, Präzision und Prozessqualität. Damit stärkt es eine entscheidende Schnittstelle im kombinierten Verkehr und verbessert die Voraussetzungen, zusätzliche Transporte auf die Schiene zu verlagern.

Mehr Umschlagleistung für mehr Schiene

Die Wirkung zeigt sich deutlich in der Produktivität: Unter realen Betriebsbedingungen wurde bereits eine Steigerung von 18 Prozent erreicht.

Eine höhere Umschlagleistung macht Terminalprozesse nicht nur wirtschaftlicher, sondern erhöht auch die Kapazität an der Schnittstelle zwischen Straße und Schiene. Genau darin liegt ein wesentlicher Hebel für die Verlagerung auf den klimaverträglicheren Verkehrsträger Schiene.

KI unterstützt – der Mensch bleibt im Mittelpunkt

Trailer Assist ersetzt die Kranführer:innen nicht, sondern unterstützt sie gezielt: Mithilfe von künstlicher Intelligenz, Sensorfusion und intelligenter Bildverarbeitung erkennt das System relevante Objekte und deren Position in Echtzeit und unterstützt so eine präzisere Pfadplanung. Besonders bei eingeschränkter Sicht und schwierigen Witterungsbedingungen trägt die kontinuierliche Umgebungsanalyse dazu bei, Hindernisse frühzeitig zu erkennen und Fehlmanöver zu reduzieren. Das erhöht die Betriebssicherheit und stabilisiert die Prozessqualität. „Mit Trailer Assist zeigen wir, wie Künstliche Intelligenz gemeinsam mit unseren Industriepartnern in konkrete industrielle Anwendungen gebracht werden kann. Entscheidend ist für uns, dass technologische Innovation messbare Wirkung erzielt: effizientere und sicherere Prozesse und zugleich bessere Arbeitsbedingungen für die Menschen. Genau diese Verbindung von wissenschaftlicher Kompetenz, industrieller Umsetzung und gesellschaftlichem Nutzen zeichnet das AIT als Forschungs- und Technologieorganisation aus“, erklärt Univ.-Prof. Andreas Kugi, Scientific Director des AIT Austrian Institute of Technology. Mag. Monika Riedl-Riedenstein, Leiterin des Projekts am AIT, ergänzt: „So wurden auch Arbeitsbedingungen von Beginn an mitgedacht: Die Verlagerung der Kransteuerung aus der hoch gelegenen Krankabine in einen bodennahen Remote-Bedienstand schafft einen sichereren, ergonomischeren und barriereärmeren Arbeitsplatz und reduziert physische Zugangshürden.“

Vom Forschungsprojekt in den realen Betrieb

Trailer Assist ist bereits auf drei Kranen in Polen im operativen Einsatz. Zwei weitere Terminals werden mit der Technologie ausgestattet; auch für ÖBB-Terminals in Wolfurt, Wien und Wels sind Implementierungen im Gespräch. Entscheidend für eine erfolgreiche Einführung in den realen Betrieb ist dabei nicht nur die technische Leistungsfähigkeit, sondern auch die Akzeptanz durch die Kranführer:innen. Deshalb wurde Trailer Assist auf ihre Arbeitsabläufe und Bedürfnisse abgestimmt und wird im operativen Einsatz als verlässliche Unterstützung angenommen.

Gerade diese Verbindung aus technischer Robustheit, Praxistauglichkeit und Nutzerakzeptanz ist wesentlich für die Skalierung auf weitere Standorte. „Die Auszeichnung bestätigt unseren Ansatz, KI gezielt als Unterstützung für Kranführer einzusetzen. Mit Trailer Assist schaffen wir mehr Sicherheit, höhere Umschlagleistung und effizientere Prozesse im Schienengüterverkehr“, so Dr. Hannes Eberharter, Head of R&D, Künz GmbH.

Auszeichnung für klimaverträgliche Mobilität

Der VCÖ-Mobilitätspreis ist Österreichs größter Wettbewerb für klimaverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport. Ausgezeichnet werden Projekte und Lösungen, die zu einem ökologisch verträglichen, wirtschaftlich effizienten und sozial gerechten Verkehrssystem beitragen.

Mit Trailer Assist würdigt der VCÖ eine Lösung, die klimaverträglichen Schienengüterverkehr mit Digitalisierung, höherer Effizienz, mehr Sicherheit, barriereärmeren Arbeitsplätzen und der Umsetzung in einem industriellen Anwendungsfall verbindet.

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